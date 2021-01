Se asignarán 20 becas de estudio "Mario Olla"

Se anunció un concurso para la asignación de 20 becas de formación profesional "Mario Olla" para jóvenes de origen toscano residentes en el exterior, para la actividad formativa y prácticas en empresas de la Región Toscana.Diez becas se realizarán en el 2021 y las 10 restantes en el 2022, con una fecha límite de presentación establecida para el 21 de marzo 2021.La selección de los candidatos será realizada por CEDIT y el Confartigianato Imprese Toscana, que determinará los 20 vencedores de la beca, de acuerdo al puntaje obtenido.Las 10 becas a realizarse en el 2021, dada la situación epidemiológica mundial por el COVID-19, tendrán el siguiente programa:Curso formativo online que se organizará en la segunda mitad de abril - primera semana de agosto 2021 y tendrá la siguiente actividad formativa: * 34 horas de curso de profundización del conocimiento de la lengua italiana; * 28 horas de curso de emprendimiento empresarial y Smart Factory; * Formación en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo; * Curso de artesanía artística en la Toscana: historia y evolución y * entrevistas orientadas a identificar empresas que correspondan a las expectativas de las becas, para la realización de prácticas formativas, a realizarse en pequeñas y medianas empresas en la Toscana por un período de 60 días septiembre - noviembre 2021 (salvo que se prorrogue la emergencia sanitaria COVID-19)El objetivo formativo de las prácticas en la empresa es para ofrecer al becario la competencia necesaria para perfeccionar y enriquecer la propia experiencia profesionalLa actividad que ofrecerá la beca de formación profesional prevé, para cada becario, un compromiso de 36 horas semanales, que se organizarán según un programa acordado entre la empresa y el becario.El programa proporciona la realización de un proyecto individual que ilustrará los objetivos de formación a alcanzar, así como los métodos de implementación.Las 10 becas a concretarse en el 2022 por los vencedores desde el puesto undécimo a vigésimo, salvo que se prorrogue la emergencia sanitaria COVID-19, serán realizadas en la Toscana por un período de 90 días (marzo - junio 2022), con el siguiente programa: * 34 horas de curso de profundización del conocimiento de la lengua italiana; * 28 horas de curso de emprendimiento empresarial y Smart Factory; * formación en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo; * curso de artesanía artística en la Toscana: historia y evolución; * entrevistas de orientación orientadas a identificar empresas que correspondan a las expectativas de las becas, para la realización de prácticas formativas; * programa cultural con visita guiada a algunos museos florentinos y * práctica de 36 horas semanales en la empresa asignada.La modalidad del arribo a Italia estará definida con la tendencia de la emergencia sanitaria, según las disposiciones relativas del estado exterior de donde provengaAreas para la asignación de las becas de formación profesional: a) Diseño (artístico e industrial); b) Moda (diseño y manufactura); c) Trabajo en cerámica; d) Restauración de madera y pintura sobre tela o tabla); e) Artesanía artística, mármol, orfebre; f) Arquitectura o restauración arquitectónica; g) Gráfica publicitaria, comunicación, web marketing; h) Gastronomía (Fabricante de helado, cocinero, pastelero); i) Sector vitivinícola; j) Industria alimentaria; k) Managment Teatral; l) Sanidad: Managment y marketing sanitario, sector biomédico; m) Tecnología aplicada a la electrónica y a la mecánica; n) Turismo (promoción, gestión turístico - hotelero, marketing territorial; o) Marketing comercial y territorial; p) Promoción económica y q) Tecnología aplicada a los bienes culturales.Requisitos de los participantes:- Ser de origen toscano por nacimiento o por descendencia y residente en el exterior.- Demostrar interés y actitudes así como conocimiento general de la materia objeto de la beca de formación profesional, mediante currículum vitae que demuestre los estudios y la actividad profesional desarrollada.- Edad comprendida entre 18 y 35 años.- No desarrollar una actividad laboral como empleado público.- Poseer un conocimiento de la lengua italiana, al menos de nivel A2/B1, certificar el curso de lengua realizado con indicaciones del período de desarrollo, número de horas del curso y nivel conseguido.- No haber participado en ediciones precedentes de la Beca Mario Olla.La beca de formación profesional cubrirá los gastos relativos al curso didáctico en línea y la estadía de 60 días en el 2021 y la formación y estadía de 90 días en el 2022, los traslados cotidianos, los gastos de seguro y las visitas culturales.Los gastos del viaje serán reembolsados el 50% del pasaje de ida y vuelta al finalizar la beca de formación profesional.Sitios de consulta:www.cedit.org.www.giovanisi.it.www.regione.toscana/latoscananelmondo.it.Cedit Via Vasco de Gama 145/151 50127 Firenze. Teléfono: 0039055489597. Faz: 0039055482942.Referentes: Daniela Artini: [email protected] Francesca Massellli: [email protected]