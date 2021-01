Avanza la Modificación del Código Urbano y de Edificación Locales 07 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Una de las cuentas pendientes que dejó el 2020 está referida a la aprobación del proyecto para modificar el Código Urbano y de Edificación. Ya se han alcanzado los consensos necesarios entre las partes, para que el proyecto satisfaga a todos los actores involucrados en el tema.

El 2021 se plantea como un año de desafíos en diferentes frentes, no sólo el sanitario que sigue ocupando la escena, sino también en aspectos fundamentales a la hora de pensar el desarrollo equilibrado y sustentable de una ciudad.

En ese sentido, la modificación del Código Urbano y de Edificación, resultan imprescindibles, ya que el ritmo de crecimiento de Rafaela requiere actualizar sus normas, para que este crecimiento no resulte caótico y tenga más limitantes que oportunidades.

Al respecto, el arquitecto Diego Martino, secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, contó que se están limando los últimos detalles para terminar de acordar con los profesionales y las instituciones las diferencias que quedaban.

"Yo creo que es inminente que el proyecto se suba al Concejo, el tema es que estamos en un mes un poco complicado por el período de vacaciones, pero repito, es inminente que eso ocurra", señaló el funcionario.

Acerca de las distintas miradas y los puntos de desencuentros, Martino explicó que "prácticamente está todo acordado, son pequeños detalles técnicos, lo que habíamos hablado de los puntos que eran el estacionamiento y el tema de la superficie absorbente, ya están resueltos".

Por su parte, el ingeniero Marco Boidi, en representación de la Cámara de la Construcción, que forma parte del Centro Comercial e Industrial, indicó: "Con el Código Urbano hubo mucho intercambio entre el municipio y las Cámaras de la Construcción, Inmobiliaria, Colegio de Arquitectos y Profesionales de Ingeniería de Rafaela, donde tuvimos numerosas reuniones con el personal técnico de la Municipalidad, encabezado por el arquitecto Martino. Hubo inicialmente puntos en los que no estábamos de acuerdo y fuimos acercando posiciones. El municipio nos pasó un borrador del proyecto, unos días antes de las fiestas, ahora queda pendiente una respuesta nuestra; con eso se avanzó mucho".

"Otra cosa que está pendiente es el Código de Edificación, donde ahí el municipio tiene que pasarnos un borrador de las modificaciones que también fuimos charlando. El arquitecto Castellano (Luis), el intendente, estuvo de acuerdo en crear un registro de constructores, que era uno de los puntos importantes de la modificación del Código de Edificación. En resumidas cuentas, está muy avanzado lo referido al Código Urbano y en relación al Código de Edificación va a seguir también ese camino", explicó el profesional de la construcción.