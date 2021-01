Los chicos disfrutaron a pleno la llegada de los Reyes Magos

Para darle continuidad a un tradicional que se viene reiterando desde hace unos cuarenta años, los Reyes Magos bajaron desde el cielo rafaelino para hacer felices a los niños que aguardaban impaciente sus visitas, en dos noches consecutivas.

La actividad, que se dividió en dos días para evitar la aglomeración de personas, como consecuencia de las condiciones sanitarias, tuvo la participación de niños y niñas que disfrutaron de la llegada de Gaspar, Melchor y Baltasar en el Aero Club Rafaela.

Esta vez, con una particularidad, porque a raíz del COVID-19, el evento tuvo que ser reconfigurado, con el objetivo de mantener el distanciamiento social y respetar todas las disposiciones protocolares en materia sanitarias, aplicándose, en ese sentido, todo lo dispuesto por las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Pasadas las 20:00 se pudo visualizar cómo Gaspar, Melchor y Baltasar bajaron de un avión para encontrarse con los niños y niñas, quienes con la algarabía propia del momento, los recibieron en compañía de los mayores, que se acercaron a las instalaciones de la entidad ubicada sobre la Ruta 34.

Cada uno de los pequeños, no pudo disimular su sorpresa por lo observado, antes de ser destinatarios de los ansiados regalos en una fecha especial.

El despliegue realizado por la Municipalidad de Rafaela, como responsable de la organización del acontecimiento, estuvo a la altura de las circunstancias, respondiendo plenamente a las expectativas que habían despertado estas jornadas vividas con intensidad por los "bajitos".

Como estaba previsto, los cupos se limitaron a doscientos bonos para igual cantidad de niños y niñas, tanto el martes como anoche.

Los chicos fueron acompañados por hasta dos mayores, respondiendo a las ya mencionadas cuestiones sanitarias, en dos noches inolvidables, aunque por todas las razones señaladas no pudo concurrir toda la familia, como en anteriores ediciones.

El clima se asoció a los festejos para que nada impida su normal desarrollo y para que la tradicional celebración pueda ser compartida no sólo por los agasajados, sino también por los familiares que asistieron.

Sobre el cierre hubo sorteos y reparto de golosinas para que todos se retiren con una sonrisa, después de haber vivido de un momento único y en contacto directo con la naturaleza, que le aportó un valor agregado al festejo.

La actividad, como se señaló, contó con la organización del municipio local, con la estrecha colaboración del área de Protección Civil, que se encargó de hacer cumplir el distanciamiento interpersonal y los protocolos vigentes.