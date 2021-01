Un fuerte apoyo a Guaidó Editorial 07 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Unión Europea volvió a expresar su apoyo para trabajar con el líder opositor venezolano Juan Guaidó con el fin de celebrar elecciones "creíbles, inclusivas y democráticas", luego de que el régimen de Nicolás Maduro asumió el control de la Asamblea Nacional, el pasado martes en Caracas.

Mediante un comunicado, el bloque de la UE "lamenta profundamente que la Asamblea Nacional asumiera su mandato el 5 de enero sobre la base de estas elecciones no democráticas", manifestó el bloque a través de un comunicado.

En el texto recuerda que "las elecciones venezolanas del pasado 6 de diciembre de 2020 para la Asamblea Nacional se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre las condiciones electorales".

Además, manifiesta que las citadas elecciones no cumplieron con los estándares internacionales para un proceso creíble y para movilizar al pueblo venezolano a participar. La falta de pluralismo político y la forma en que se planificaron y ejecutaron las elecciones, incluida la descalificación de todos los líderes de la oposición, no permiten que la Unión Europea reconozca este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, ni permiten que dicho resultado sea considerado representativo de la voluntad democrática del pueblo venezolano".

Más adelante, dijo que Venezuela "necesita urgentemente" una solución política para poner fin al estancamiento que vive el país a través de un proceso inclusivo de diálogo y negociación, que permita conducir a "procesos creíbles, inclusivos y democráticos, incluidas elecciones locales, presidenciales y legislativas".

En ese contexto, agregó la UE, el bloque "mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por el pronto regreso de la democracia a Venezuela, incluido Juan Guaidó, entre otros representantes de la Asamblea Nacional saliente, elegida en 2015, que fue la última expresión libre de los ciudadanos venezolanos en un proceso electoral".

Por último, recordó que "la UE ha reiterado sin cesar la obligación de garantizar plenamente el respeto y la protección de los derechos humanos" y sostuvo que "estará alerta ante cualquier acto de represión, en particular contra miembros de la oposición".

Como se esperaba, el martes, en actos paralelos, el chavismo y la oposición que encabeza Juan Guaidó dieron inicio a sus respectivas asambleas.

Guaidó, que en el mes de enero de 2019 se proclamó presidente encargado del país haciendo valer su legitimidad frente al dictador Nicolás Maduro, lanzó un nuevo llamado a la unidad para encarar lo que considera un último intento para poner fin a la "usurpación del régimen chavista".

En un comunicado en el que señala que continúa siendo "presidente encargado y jefe del Parlamento venezolano, Guaidó manifestó su agradecimiento por "el apoyo de Josep Borrel, el Alto Representante a la causa de la libertad en nuestro país".

Reiteró su saludo "por el reconocimiento explícito que la Unión Europea" le hace en particular, junto a los demás miembros del Parlamento que fue elegido en 2015.

Mientras tanto, luego de que el chavismo instalara la nueva Asamblea Nacional tras las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, Estados Unidos emitió ayer martes un comunicado para reiterar su enérgico rechazo a este nuevo atropello del régimen de Nicolás Maduro contra el Parlamento y brindó su total apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó.

Un comunicado firmado por el secretario Mike Pompeo, en representación del Departamento de Estado recordó paralelamente que "los comicios fraudulentos organizados por la dictadura, fueron rechazados por más de 60 países de todo el mundo", que habían emitido declaraciones conjuntas para rechazar el proceso electoral.

"Este organismo fraudulentamente elegido ha ocupado ahora el Palacio Federal Legislativo. Consideramos que este grupo es ilegítimo y no reconoceremos ni sus pronunciamientos", agregó el Departamento de Estado.

Asimismo, reiteró que el gobierno de Estados Unidos sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, al expresar que "el opositor y la Asamblea Nacional fueron elegidos libremente en el año 2015 por el pueblo de Venezuela".

De este modo, tanto la Unión Europea y sus países adheridos, como los Estados Unidos, se encargaron de reiterar su apoyo a Juan Guaidó y de desconocer todo lo ocurrido en las elecciones que había convocado el país caribeño a través del cuestionado mandatario Nicolás Maduro, que como consecuencia de ello, ahora tiene el control absoluto de todos los organismos del Gobierno, al margen de los pronunciamientos internacionales que no avalan esos comicios.

Venezuela está inmersa en una profunda crisis socioeconómica, sanitaria y por si fuese poco, también política, luego de los últimos acontecimientos.