BRASIL, 7 (NA). - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió que el país está quebrado y que él no ha podido ni puede hacer nada para solucionarlo.

Agregó que la crisis ocasionada por el Covid-19 impactó la economía y según él, la prensa se encargó de agravarla aún más. "Brasil está quebrado. Yo no consigo hacer nada. Quería modificar la tabla del impuesto de renta, pero no pude", afirmó. El Gobierno brasileño advirtió que no pretende renovar el subsidio que otorgó el año pasado a unos 60 millones de desempleados, trabajadores informales y pobres. La ayuda económica llegó los primeros meses de 2020 y era de 1.200 reales (unos 230 dólares) luego, para el mes de octubre y hasta diciembre, fue reducido a la mitad. Bolsonaro comentó que una forma para ayudar a la población en esta crisis sería reduciendo el impuesto de renta, según el sitio France24.com "Existe ese virus potencializado por esos medios de comunicación que tenemos, por esos medios de comunicación sin carácter que tenemos", indicó. También repartió culpas del agravamiento de la situación económica del país a los gobiernos regionales y municipales por imponer medidas de distanciamiento social para intentar frenar el avance del coronavirus. De acuerdo con estimaciones hechas por el Gobierno de Bolsonaro y expertos económicos, el país cerró el 2020 con una contracción económica de cerca del 4,5 %, la mayor para un año en varias décadas. Brasil es el segundo país con más muertes por Covid-19 -con cerca de 200.000 fallecidos- y el tercero con más casos -con unos 7,8 millones. Pese a ser uno de los más impactados por el virus, aun no ha iniciado su proceso de vacunación contra la enfermedad