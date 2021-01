Trump criticó a su vicepresidente Internacionales 07 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

WASHINGTON, 7 (NA). - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó contra su vicepresidente, Mike Pence, luego de que este anunciara que no iba a evitar la certificación del resultado electoral que consagra como próximo presidente a Joe Biden.

“Mike Pence no tuvo el coraje para hacer lo que debía hacerse para proteger a nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la posibilidad de certificar datos correctos y no los inexactos y fraudulentos que certificaron antes. ¡Estados Unidos demanda la verdad!”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter, mientras la sesión en el Senado entraba en receso y Pence debía ser evacuado, luego de que un grupo de partidarios del Presidente ingresara a la fuerza en el Capitolio.



"LA DEMOCRACIA

ESTÁ EN ATAQUE"

El presidente electo, Joe Biden, exigió ayer a Donald Trump que hable por cadena nacional para terminar con los disturbios que se generaron en el Capitolio, cuando un grupo de sus partidarios irrumpieron allí descontentos con el resultado de las elecciones, al tiempo que remarcó que "la democracia está bajo ataque".

En un mensaje a la población, Biden calificó a los hechos que tienen lugar en Washington como un "un asalto al estado de derecho" y aseguró que "no reflejan a los verdaderos Estados Unidos".

"Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicados al desorden. Esto no es disenso, es desorden. Raya en la sedición y debe terminar. Ahora", precisó Biden.

Posteriormente, volvió a criticar a Trump y, en una velada referencia a sus discursos, dijo que "las palabras de un presidente importan, no importa cuan bueno o malo sea".

"En el mejor de los casos puede inspirar, en el peor incitar", sostuvo Biden.