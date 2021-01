Paro de actividades en dos bancos privados

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La Asociación Bancaria anunció hoy un paro de actividades en dos entidades financieras privadas luego de trascender su intención de cerrar más de 50 sucursales, lo que implicaría despidos de trabajadores del sector.

El sindicato que conduce Sergio Palazzo anunció que la medida de fuerza se llevará a cabo de 13:00 a 15:00, durante el 7 y 8 de enero, en "todas las sucursales del BBVA y Santander del país". "A estas entidades extranjeras no les importa nada. Militaron desembozadamente, constituyéndose incluso en comité electoral en algún caso, las políticas de Mauricio Macri que nos llevaron a un desastre económico y social, luego acrecentado por el impacto del Covid-19", sostuvo la Asociación Bancaria, cuya conducción mantiene un estrecho vínculo con el kirchnerismo. Y denunció: "Ahora están ejecutando un ajuste que se manifiesta en el cierre de sucursales y en presiones para la reducción de los planteles de trabajadores, mientras exigen una mayor productividad, imponiendo incluso la extensión de la jornada laboral". "Hace tiempo es una realidad que los servicios financieros, caros por cierto, no llegan a toda la población. Es además un hecho que no toda la población puede tener acceso a los mismos de manera integral a través de las plataformas virtuales", indicó el sindicato. Dijo que la "evidente falta de responsabilidad social de los bancos es uno de los motivos por los que desde siempre reclamamos una reforma de las regulaciones". Señaló que, "ante esta realidad, el Consejo Directivo nacional convoca a realizar jornadas de protesta en estos dos bancos en todo el país hoy, 7 de enero y mañana 8 , durante las dos últimas horas de atención al público".