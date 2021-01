Lando Norris, positivo de Covid Deportes 06 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El equipo McLaren de Fórmula 1 confirmó que Lando Norris dio positivo en un test de coronavirus durante sus vacaciones en Dubái, por lo que permanecerá aislado dos semanas. Así, es el cuarto piloto de la Máxima que tiene el virus, ya que en la temporada pasada se contagiaron Sergio Pérez, Lance Stroll y Lewis Hamilton, quienes se perdieron carreras.

"El positivo se produjo ayer en Dubai, donde actualmente está de vacaciones antes de unas jornadas de entrenamiento planeado. Después de reconocer una pérdida de sabor y olor, se hizo el test inmediatamente e informó al equipo. De acuerdo con las normas locales, ahora se autoaislará en su hotel durante 14 días. Actualmente se siente bien y no reporta otros síntomas", afirmó la escuadra en un comunicado.

Por su parte, el británico escribió en su cuenta de Twitter: "Ayer perdí el gusto y el olfato e inmediatamente me aislé y realicé una prueba (para COVID-19)". "La prueba dio positiva. He informado a todas las personas que estuvieron en contacto conmigo", añadió.