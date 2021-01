Victoria de Cavigliasso en la tercera etapa Deportes 06 de enero de 2021 Redacción Por RALLY DAKAR

FOTOS NA SE PRENDE EN LA GENERAL. Nicolás Cavigliasso tuvo una gran etapa. PROTAGONISTA. Kevin Benavides sigue teniendo un muy buen rally.

El piloto argentino Nicolás Cavigliasso se impuso ayer en la tercera etapa del Rally Dakar en la categoría cuatriciclos al dominar el tramo cronometrado de 403 kilómetros del rulo en Wadi Ad-Dawasir. El cordobés completó el especial en 4h25m49s y superó al chileno Enrico Giovanni por un minuto, quien sigue como líder de la tabla general y con este logro conquistó su decimotercera etapa personal. "Necesitábamos este triunfo. En las dos primeras etapas veníamos ganando y tuvimos inconvenientes, pero la tercera fue la vencida y ahora vamos por muchas más", señaló Cavigliasso.

Y agregó: "Pudimos largar muy bien, en la primera parte de piedra me perdí un poco, pero después recuperé ritmo y pude recuperar lo perdido. Hoy fue la etapa que menos cosas me pasaron. Si bien rompí el escape y tuve que venir más tranqui en los últimos 50 kilómetros, se acomodaron las cosas y estoy feliz por eso".

Con esta victoria parcial, Cavigliasso mantiene su ilusión de repetir el título de 2019, cuando se quedó con nueve de las diez etapas de la carrera, mientras que en la jornada de este martes, su compatriota Manuel Andújar terminó tercero y Pablo Copetti finalizó quinto.

La clasificación general quedó ahora en manos de Enrico, con un tiempo total de 14h 36m 46s, escoltado por el hasta el lunes líder, el francés Alexandre Giroud (cuarto el martes), a 4m 06s. Después se encolumnan los tres pilotos argentinos: Cavigliasso (a 6m 41s), Copetti (a 7m 50s) y Andújar (a 29m 56s).



MOTOS

En la categoría motos, el que se destacó fue Kevin Benavides, quien terminó segundo en la etapa de este martes con un registro de 3h36m39s y se ubicó detrás del vencedor, el australiano Toby Price, así como el mendocino Franco Caimi quedó séptimo y Luciano Benavides culminó duodécimo.

"Ha sido un día muy largo pero estamos en el juego que está planteando este Dakar. Sabía que hoy, saliendo de atrás, iba a poder recuperar, con lo cual me enfoqué en hacerlo bien, salir bien concentrado y apretar lo más que podía", comentó Kevin Benavídes en diálogo con Campeones.

La clasificación general de la categoría motos tiene en la punta al estadounidense Skyler Howes (KTM), con un crono total de 12h 05m 48s, escoltado por el francés Xavier De Soultrait (Husqvarna), el australiano Toby Price y Kevin Benavides, que se puso ahora en un expectante cuarto lugar de la tabla. El mayor de los hermanos quiere sacarse la espina y cosechar su primer título en el Dakar, tras clasificarse cuarto en 2016, segundo en 2018, quinto en 2019 y 19no. el año pasado.

Luciano Benavides se mantiene en el top ten de la general (es séptimo), y Franco Caimi subió del 21 al 18vo puesto.



AUTOS

Por el lado de los autos, Orlando Terranova finalizó vigésimo tercero en la jornada del martes y cayó dos lugares en la clasificación general mientras que el ganador de la etapa fue el qatarí Nasser Al-Attiyah.

"Orly", de 41 años, con 15 Dakar desde su debut en 2005, se distancia a 1h 12m 23s del líder de la división, el francés Stéphane Peterhansel (Mini), célebre por sus trece títulos en la especialidad (siete en motos y seis en autos) y que ayer fue tercero.



MAS CATEGORIAS

En la categoría UTV, el chileno Francisco López Contardo venció en la tercera etapa, un rulo de 403 kilómetros en Wadi Ad-Dawasir, y se mantiene al frente de la General, con poco más de seis minutos sobre el polaco Aron Domzala. Chaleco, quien corre con un Can-Am del equipo South Racing, completó el especial en 4h20m57s y contabiliza así su séptima victoria en la especialidad que lo vio campeón en 2019.

El estadounidense Austin Jones, con un Can-Am del Monster Energy, finalizó como escolta a 23 segundos, mientras que el polaco Michal Goczal, debutante con un Can-Am, se ubicó tercero, a un segundo del escolta.

Respecto a los camiones, el "rulo" que demandó la tercera etapa del Dakar 2021, con partida y llegada a Wadi Ad-Dawasir, luego de recorrer 403 kilómetros, le permitió al Maz de los bielorusos Viazovich Siarhei (piloto), Haranin Pavel (navegante) y Zaparoshchanka Anton (mecánico) sostener un ritmo fuerte y lograr vencer en el día, con el objetivo de descontarle al Kamaz de Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadeev e Ilgiz Akhmetzianov, que lidera la división.

Ambas unidades, están separadas por 16m56s, y se encaminan a ser el centro de la carrera en la especialidad. Detrás, en el tercer puesto se escalonan el Kamaz de Anton Shibalovi, el Iveco de Martin Macik (fue penalizado con un minuto), y el Praga de Ales Loprais, completando las primeras cinco posiciones.

La competencia del Rally Dakar continuará este miércoles cuando se lleve a cabo el cuarto cuarto segmento que será el más largo del certamen con 476 kilómetros de enlace y 337 de especial (813 kilómetros en total) de Wadi Ad-Dawasir a Riyadh.