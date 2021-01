“Hay que levantar cabeza, el domingo tenemos una final” Deportes 06 de enero de 2021 Redacción Por Masticando bronca, Stéfano Brundo fue uno de los jugadores que habló tras la derrota ante Defensores de Belgrano en el Bajo Núñez. “Todos los partidos se terminan definiendo por errores, en esta nos tocó que sean propios”, admitió el central.

FOTO ARCHIVO STEFANO BRUNDO. El marcador central sabe que todo depende de Atlético mismo y confía en alcanzar la final el domingo, ganándole a Sarmiento.

El comienzo de año no fue el esperado para Atlético de Rafaela. Llegaba al Bajo Núñez con cuatro victorias al hilo, un empate y todos los pergaminos de un equipo con ideales bien claros y candidato serio para pelear por el ascenso a la Liga Profesional. Lo sigue siendo. Pero la derrota ante Defensores de Belgrano por 2 a 0 cayó como un balde de agua fría, nadie la esperaba, pero a la vez hay cierta tranquilidad porque aún la Crema depende de sí mismo.



Lo que sucedió no estaba en los planes de ningún cremoso. Los errores propios le facilitaron la tarea al Dragón que logro quitarle el invicto que mantenía el equipo de Walter Otta.



“Todos los partidos siempre se terminan definiendo por errores, en esta nos tocó que sean propios, en otros partidos fueron ajenos”, indicó Stéfano Brundo. Luego, el marcador central reconoció: “Hay que levantar la cabeza, sabíamos con la clase de rival que nos íbamos a enfrentar, con la clase de partido que teníamos, no pudimos sobreponernos pero ya está, el próximo domingo tenemos una final y depende de nosotros solamente”.



Sobre cómo recibió el grupo este golpe, Brundo contó: “Después de los partidos que veníamos haciendo, de la solidez que veníamos mostrando, sentirte un poco vulnerable, que también podemos errar y que nos conviertan goles es un golpe, ya está, como decía hay que sobreponerse rápido, son cosas que pueden pasar, sabíamos que nos enfrentábamos ante un gran rival, que terminó segundo en la instancia anterior y el domingo se viene una final en nuestra cancha. Ya estamos pensando en eso olvidando rápido lo que pasó pero corrigiendo en la semana los errores que se cometieron”.