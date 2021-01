Aportes provinciales a instituciones educativas de ambas localidades Región 06 de enero de 2021 Redacción Por Es la primera vez que esta institución educativa, deportiva y social de la ciudad de Frontera, que funciona en un predio municipal al que asisten en especial más de 2000 niños y adolescentes, recibe un aporte económico de una gestión provincial, en este caso del Gobierno de Omar Perotti.

La secretaria de Gestión Territorial Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia Rosario Cristiani junto al senador provincial Alcides Calvo, concejales, entre ellos Juan Manuel Pastore; en representación del municipio local, Oscar Martínez y la presidente comunal de Josefina, Jorgelina Sicardi concretaron la entrega de aportes económicos en el marco del Fondo de Asistencia para Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

“Hoy nuevamente estamos en Frontera junto a Rosario Cristiani para hacer entrega de casi un millón de pesos al Centro de Educación Física N°56 de esta ciudad y también un aporte para la Escuela Primaria N° 990 de Campo Almendra, de la localidad de Josefina, dando continuidad a la anterior visita donde cumplimos con un aporte para la Escuela N° 1199 para la reconstrucción de tapiales dañados en un temporal que no había tenido respuesta por parte de la gestión anterior”, resaltó el senador Alcides Calvo

Por su parte la secretaria de Gestión Territorial Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia, Rosario Cristiani, subrayó el acompañamiento y compromiso del Gobierno Provincial, agregando que “en el marco de la consigna todos los chicos y las chicas en la escuela aprendiendo, trabajamos para que el 15 de marzo estén los alumnos sentados en los bancos de las escuelas para comenzar el ciclo lectivo 2021, por ello, además de las distintas acciones y programas que se desarrollan, también se realizan obras edilicias en los establecimientos educativos de toda la provincia, resaltó Cristiani.

“Es muy gratificante, es la primera vez que recibimos un aporte de una gestión provincial, esto es para todos los actores que forman parte de la sociedad de Frontera, es un espacio social, educativo, deportivo que no solo lo usa el Centro de Educación Física, sino que está abierto para toda la comunidad”, resaltó la directora Gabriela Calcagno, luego de recibir el aporte de $997.131,00 para la construcción de sanitarios.

A continuación, se hizo entrega a la directora de la Escuela Primaria N° 990 “Manuel Belgrano” de Campo Almendra, de la localidad de Josefina, Raquel Mangiantti, de recursos por $236.001,00 para reparaciones en el establecimiento educativo y adquisición de equipamiento. “Agradecemos el acompañamiento, tanto del Gobierno Provincial a través del Ministerio de Educación, también de la comuna de Josefina y como siempre resaltamos el permanente acompañamiento del senador Calvo, ex alumno de nuestra escuela” expresó, Mangiantti.

Es de resaltar que semanas atrás en el marco del apoyo a instituciones educativas del Departamento Castellanos, Cristiani y Calvo habían recorrido las instalaciones del Centro de Educación Física N° 56 con su directora Gabriela Calcagno. Oportunidad en la cual se planteó la necesidad de contar con recursos económicos para mejorar las instalaciones, por lo que, de esta forma a través con la entrega de un primer aporte de casi un millón de pesos, el Gobierno de Omar Perotti apuesta a mejorar de manera sustancial las instalaciones de la institución.

El Centro de Educación Física de Frontera es de mucha importancia para la ciudad, pues antes de la pandemia de coronavirus era espacio de concurrencia de más de 2000 alumnos de secundaria y 1200 de primaria para hacer educación física y deportes varios.