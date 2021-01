Peretti: el buen reincidente del barrio Sociales 06 de enero de 2021 Por Hugo Borgna LIBROS Y AUTORES

Para hacer justicia, hay que decir que el título reo de “Rejunte” no corresponde a esa obra que acaba de publicar Edgardo Peretti, en un libro de 150 páginas con textos de contenido unitario editado por Dunken en el año 2020.

Está dicho “justicia”. También las palabras “reo”, “barrio” y “reincidente”, y todas tienen que ver con un ámbito que bien conoce Peretti y que son fundamentos de su formación personal.

Queda claro que Edgardo Peretti es un honorable señor que, además, ejerce el periodismo. Pero… ¿por qué asimilarlo a un ambiente en el que tan bien (y también) se extasiara Borges: el del barrio y sus personajes?, del que no se sabe muy bien si son sus productos, o si ellos le dan esa esencia barrial y pintoresquismo al sitio geográfico habitado por seres considerados “distintos” por ser, precisamente, parecidos a muchos otros.

Si Edgardo Peretti reincide en sus actos es porque nosotros, lectores cómplices, le hacemos el “aguante” buscando inconscientemente parecernos a los involuntarios héroes de todos los días. Y para comprender cabalmente su obra, será necesario tomar sus propias palabras donde “confiesa” su intención en el comienzo del libro.

“Este trabajo (…) es un conjunto de trabajos disímiles que representan algún momento de los últimos dos o tres años. Algunos fueron publicados en La Opinión y otros verán la tinta en esta propuesta. (…) reúne diversas concepciones del momento del tiempo y del autor. No hay favoritismos, sino un simple compilado”. Dice también que algunos de esos aportes le fueron requeridos para un producto literario del cual desconoce su destino, y que esta publicación constituye una revancha por los que fueron “reiterada y deshonrosamente” rechazados.

Pero aquí está el digno libro que agrupa esos escritos. Incluye desde ricas anécdotas de personajes de barrio hasta precisos datos de la historia documentada de la ciudad y algunas de sus instituciones representativas y queridas por la gente. Desde “Jim West Bergara, el remachado” a la evocación de mujeres inolvidables como Magdalena Bruno, Adelina Bianchi de Terragni y la entrañable Elda Massoni; desde una histórica “bayonesa” a la revista cordobesa Hortensia (la papa) reconocida en todo el país. Y un curioso “Breviario de apodos, sobrenombres y otros”

La recopilación de textos disímiles no es una tarea fácil de concretar, como pueden suponer algunos: debe tener una unidad temática interna y un estilo de escritura que represente al autor y, por sobre todo, la emoción contenida o explícita ante lugares y hechos.

Debe, necesariamente, conmover.

Edgardo Peretti, no menos sensible por ser tan experimentado, presenta una obra de sí mismo, a través de personajes que sin pudores se mostraron ante los demás y dejaron huella; algunos en la profunda historia general, otros en amigos que los recrean diariamente en conversaciones de grupo. Y el propio Peretti, en una obra generosa comprensiva de su espontaneidad contagiosa.

Entren, lectores, sin temor a este “Rejunte”. Pero estén atentos a que, si son nombrados ustedes (o algún familiar o amigo) no será casualidad.

Sí, el resultado de la evocación del autor con su envolvente cariño hecho palabras.