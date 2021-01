Nuevo acuerdo con Pedidos Ya Locales 06 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, dictó la Disposición S-01/21 por la cual se continúa hasta el 30 de junio de 2021 el acuerdo por comisiones logrado durante el 2020 con la firma Pedidos Ya respecto del sector gastronómico de la provincia en particular, y al sector comercial en general de venta de artículos esenciales que operan con la firma.

PedidosYa S.A. asumió un compromiso irrevocable de mantener hasta el 30 de junio del corriente año la comisión máxima fijada en septiembre del 25% más el IVA para el Servicio de Marketplace con Logística, para todos aquellos comercios de alimentos y bebidas de la provincia de Santa Fe que no hubieran quedado incluidos en el acuerdo celebrado entre la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y PedidosYa S.A. Esta medida significa continuar con alícuotas especiales y mantener la aplicación de la ley de abastecimiento en un momento de complejidades y donde la emergencia sanitaria permanece vigente.

Al respeto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, indicó: “Apenas iniciado el aislamiento social preventivo y obligatorio nuestra gestión de gobierno se puso a trabajar junto al sector gastronómico a fin de lograr una mejora en las comisiones que cobraba la firma Pedidos Ya, logrando una sinergia entre el sector público y privado que permitió sentar las bases del primer acuerdo a nivel país que beneficiara al sector de alimentos y bebidas”.

“En septiembre de 2020 homologamos el acuerdo de la firma con las cámaras gastronómicas de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Además nuestra Secretaría emitió una Disposición fijando un tope de comisiones para que todos aquellos comercios que no integraran alguna de estas tres cámaras, por lo cual la estimación es de alrededor de 3.000 comercios que también fueron beneficiados con un tope de comisión”, concluyó Aviano.

Por su parte, la directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, recordó que “antes de que venciera el acuerdo logrado y la disposición emitida, en diciembre de 2020, retomamos conversaciones con la firma y pudimos acordar un nuevo tope de comisiones, esta vez por un plazo mayor, de 6 meses, hasta el 30 de junio de 2021, más allá del acuerdo logrado a nivel nacional por todos aquellos comercios adheridos a FEHGRA”. “Estamos muy conformes no sólo de lograr acuerdos beneficios para el comercio y el consumidor santafesino, sino también generar el antecedente nacional con el cual Secretaría de Comercio Interior de la Nación convocó a las partes a nivel país y logró un acuerdo que hoy está vigente hasta el mismo 30 de junio de 2021 para el sector gastronómico agremiado”, finalizó Albrecht.