La Provincia apeló la veda pesquera dispuesta por la justicia

FOTO WEB PROTESTAS. Los pescadores cortaron varias rutas santafesinas.

Ante la medida cautelar que establece veda total para la pesca tanto deportiva como comercial en aguas del Río Paraná, y sujeto a la reciente notificación y a los plazos de la Justicia en la instancia de Feria que comenzó recientemente, el gobierno de Santa Fe, a través de Fiscalía de Estado, presentó ayer los recursos procesales pertinentes.

La concesión del recurso de apelación implica además la suspensión del fallo hasta tanto se expida la Cámara. Por otro lado, a lo largo de la semana se completará la presentación formal por parte del gobierno de Santa Fe, que busca unificar un proceso regional de veda parcial para la pesca comercial y la habilitación de la pesca deportiva con devolución.

La medida establece la veda total sin evaluar consecuencias sociales y económicas que el Juez no consideró siquiera tangencialmente en su resolución. Asimismo, carece de sentido la veda total de la pesca deportiva, puesto que a los fines de la conservación del recurso era suficiente disponer la obligatoriedad de la devolución como lo indica la ley. Siendo que así no se afecta la fauna ictícola y no se perjudica al turismo de cercanía, que ya tuvo serias restricciones como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, y que fomentado desde el gobierno provincial proyecta una temporada en crecimiento con muchas reservas ya realizadas.

Por otra parte, la medida establece veda “en aguas del río Paraná”, lo que debería entenderse como limitada al cauce principal de dicho río, quedando fuera de la zona vedada arroyos, lagunas y otros ríos de la cuenca del Paraná.

A los fines de la protección de los recursos pesqueros, tratándose el río Paraná de un recurso compartido con otras provincias, resulta incongruente que éstas puedan seguir pescando sin las restricciones impuestas por la sentencia en análisis, lo que además implica un trato desigual violatorio del principio de igualdad.

Por último, y a los fines de llevar tranquilidad, el gobierno de Santa Fe se encuentra trabajando en este proceso de respuesta a la Justicia y a la vez evaluando las posibles medidas a implementar a fin de sostener el desarrollo de este sector productivo.



PRESENCIA DE FUNCIONARIOS

JUNTO A TRABAJADORES

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, se reunió con las familias que se manifestaban en la cabecera del Puente Rosario-Victoria, a quienes les detalló la postura del gobierno de Santa Fe y la apelación presentada.

Esto, a los fines de llevar tranquilidad y la decisión del gobierno de agotar los recursos procesales pertinentes, sumado a la evaluación de las posibles medidas a implementar a fin de sostener el desarrollo de este sector productivo.

“El gobierno provincial coincide con el cuidado del recurso ictícola dispuesto por la medida cautelar, algo en lo que veníamos trabajando dándole participación al Consejo Provincial Pesquero; pero observamos que el fallo tiene incongruencias respecto a ese cuidado; sumado a que no se realizó un enfoque social, económico y productivo”, resumió la ministra. Junto a Gonnet, se sumó al encuentro con las y los pescadores el secretario de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Fernando Mazziotta.



VARIOS CORTES

Por su parte, alrededor de las 15 de este martes, los pescadores que estaban apostados en la ruta nacional 168, a la altura de la Fuente de la Cordialidad, decidieron levantar el corte que mantuvieron intermitentemente desde las 7:30 de la mañana. Los trabajadores del río realizaron la interrupción para protestar contra la resolución de un juez rosarino que dispuso la veda pesquera en el río Paraná en todo el territorio santafesino. Cabe consignar que durante la mañana, la Provincia presentó ante la Justicia una apelación contra la medida. La respuesta a la misma tardaría varios días. Por eso, desde la Asociación Civil de Pescadores resolvieron replegarse hasta tener la contestación. "Los tiempos administrativos de un juez llevan una semana. Era inútil mantener un corte una semana", explicó por LT10 el presidente de la entidad, Jesús Pérez. Además, Pérez advirtió que aún persisten otros cortes en la provincia, que no dependen de la asociación que él preside. Según enumeró, se efectuaron en la ruta nacional 11, a la altura de Maciel; en la autopista Santa Fe-Rosario en Arocena y en el puente Rosario- Victoria.