El Municipio asiste a domicilio a grupos de riesgo para renovación de la SUBE
06 de enero de 2021

Para proteger la salud del sector más vulnerable ante la pandemia, el municipio creó un nuevo dispositivo móvil que visita los hogares de las personas que necesitan renovar sus atributos sociales locales por jubilaciones o pensiones Ley 5.110 y Boleto Inclusivo (personas con trasplantes, con discapacidad y con discapacidad más acompañante).

La Municipalidad de Rafaela acondicionó y puso en marcha un nuevo dispositivo móvil para asistir y facilitar a los grupos de riesgo la renovación de la tarjeta SUBE. Específicamente, se trata de quienes perciben jubilaciones o pensiones de la Ley 5.110 y Boleto Inclusivo (personas con trasplantes, con discapacidad y con discapacidad más acompañante).

El Gobierno municipal tiene en cuenta en primer orden de prioridad a la salud. Es por ello que se definió poner en marcha una unidad totalmente equipada para tal fin y operada por personal propio para ir casa por casa de aquellas personas que necesiten renovar sus atributos sociales y por la pandemia no pueden salir de sus hogares.

La coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo, mencionó que el “Dispositivo Móvil SUBE es una unidad que el Estado local puso en marcha para acercarle a cada ciudadano y ciudadana el servicio de renovación de atributos sociales locales”.

Además expresó que “forma parte de una decisión tomada junto con el intendente Luis Castellano para tener mayor presencia en el territorio, en cada barrio, para estar más cerca, acompañando como lo venimos haciendo con 'Rafaela en Acción'”. Asimismo agregó que “esos atributos son otorgados por la Municipalidad de Rafaela para que tengan el beneficio de utilizar el transporte público cuando vuelva a funcionar”.

Por otra parte recordó que “el Municipio cuenta con tres Unidades de Gestión SUBE (UGS) habilitadas: La Terminal de Ómnibus, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30; el Parque Infantil “Islas Malvinas”, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 15:30 a 19:30 y el hall del edificio municipal, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30. En esos puntos se está trabajando en la renovación de atributos locales”.

Con respecto a los usuarios y usuarias que necesiten renovar sus beneficios y formen parte del grupo de riesgo, deben comunicarse con el 147 “Rafaela Responde”.



CUIDARLOS

Arturo es uno de los beneficiarios que renovó sus atributos locales en el dispositivo móvil municipal. Al respecto comentó que “cuando me llamaron por teléfono para avisarme que se iban a acercar a mi casa para renovar mi SUBE para jubilado, y así poder utilizar los minibuses ni bien puedan volver a la actividad, me sentí cuidado. Más de una ciudad quisiera tener un equipo como este. Lo digo con orgullo de rafaelino y emocionado porque siento que el Estado, desde el Intendente hacia abajo, no nos deja a un lado”.