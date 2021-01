El incremento en las llamadas al 107 enciende la alerta en la ciudad

“La edad promedio de contagio de Covid-19 en Rafaela se ubica en 38 años, pero la edad promedio de los fallecidos es 74 años. Esto significa que los que más se contagian tienen entre 20 y 40 años. Sin embargo, los que más se mueren (más del 60%) son los mayores de 60 años”; explicó el doctor Martín Racca, subsecretario de Salud del Municipio, en una conferencia vía Zoom que brindó a la prensa local, junto a la médica infectóloga Sandra Cappello, para comentar acerca de la situación epidemiológica actual en Rafaela en relación a la pandemia del coronavirus.

En línea con lo anterior, Racca agregó: “Los jóvenes son los que llevan el virus a la casa, y los que viven en casa -que son mayores de 60 años y que puedan padecer una enfermedad preexistente- son los que se mueren. Este es un dato que debemos refrescar, hacer notar y trabajar con los jóvenes para que cumplan las medidas, porque insisto, son ellos los que llevan el virus a la casa y son las personas adultas las que lo padecen”.

Frente a este panorama, el subsecretario de Salud remarcó que la solución para este tema es lo que se denomina “solidaridad intergeneracional. Esto es que las generaciones más jóvenes, quienes corren menor riesgo, deben demostrar responsabilidad modificando su estilo de vida, con el fin de proteger la salud de las generaciones de mayor edad”.

Por otro lado, entre los datos aportados a la prensa, cobró notable preponderancia el incremento de las llamadas telefónicas al SIES 107. Mientras que en las cuatro semanas de octubre se produjo un gran pico en las comunicaciones telefónicas, fue descendiendo paulatinamente en los meses de noviembre y diciembre, alcanzando la última semana del año, 213 llamados pertenecientes tanto a personas que contaban o no con nexo epidemiológico.

Sin embargo, solo este lunes 4 de enero pasamos a tener 112 llamadas en el día, “lo que marca una tendencia al alza y tiene que ver con el festejo de las fiestas. Tal vez nos olvidamos de los protocolos y de la enfermedad, y nos olvidamos de muchas cosas. Esta semana y probablemente y la semana que viene, tengamos un fuerte incremento de todos los números. Los pacientes sospechosos, los llamados, los casos positivos”; indicó Martín Racca. En este punto es importante mencionar que la mayoría de las comunicaciones al SIES 107 se producen los días lunes, martes y miércoles, mientras que el jueves comienzan a descender para llegar a sábado y domingo con un número muy reducido de ellas.



POSITIVIDAD DE

LOS HISOPADOS

Con respecto a los testeos, “en Rafaela, desde agosto se realizaron 6409 test, de los cuales 3014 fueron positivos y 3395 negativos. Nos da un porcentaje de positividad altísimo, de 47%. Esto considerando que se testea a los que tienen síntomas, número que se estima mayor dada la cifra de asintomáticos que no puede determinarse”; detalló el médico.

Desde el mes de agosto hasta octubre se evidenció un incremento constante de los casos, solo registrándose un descenso durante el mes de septiembre, fecha que coincidió con la presencia del vehículo del programa DetectAR. En noviembre se percibió una baja, manteniendo un número casi constante durante diciembre hasta su última semana.

Mostrando un gráfico, Martín Racca explicó: “Aquí, lo que vemos es el promedio de casos semanales del 16 de agosto al 2 de enero. Lo que quiero mostrar es que en las últimas 4 semanas, las de diciembre, vemos que la primera semana teníamos 34 casos de promedio por día. De 34 pasamos a 22 en la segunda semana, de 22 a 24 y de 24 a 20, la semana previa a Navidad. Sin embargo, entre las dos fiestas, se registraron 25 casos diarios de promedio. Estamos teniendo una clara tendencia de aumento en el número de casos”. En relación con los hisopados, “el 75% de ellos se desarrollaron por detección de antígenos, mientras que el 25% fueron por PCR. Básicamente, la capacidad diagnóstica se basa en los test de antígenos que son los que se realizan en la carpa del Hospital. Pasaron aproximadamente 5000 rafaelinos por la carpa; número para tener en cuenta”; detalló Racca.



OCUPACION DE CAMAS

Actualmente se observa un pequeño aumento en el número de ocupación de camas de Hospital. Al día de hoy, ocho personas se encuentran internadas en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica. “Si bien ese número bajó comparado con las semanas de septiembre, sigue siendo mucho más de lo que el Hospital podía haber manejado antes de marzo del año pasado”; recordó Racca.

Por su parte, Sandra Capello mencionó que la tendencia en el aumento de los contagios no solo se observa en Rafaela, sino que ocurre en toda la región. “Pero en Rafaela, como lo dijimos en otras oportunidades, impacta directamente en nuestro sistema de salud porque nosotros estamos viendo que recibimos muchas derivaciones de las localidades vecinas y muchas de las camas ocupadas, sobre todo de terapia intensiva, no corresponden a personas de esta ciudad, sino de otras localidades”. Y agregó que “si bien el número de camas en clínica (camas generales) fue bajando, el nivel de ocupación en terapia intensiva se mantuvo prácticamente estable y no se llegó a bajar de los 14 pacientes. Y esto tiene que ver con el aumento de casos en otras localidades y las derivaciones que fuimos recibiendo”.



LAS PERSPECTIVAS FUTURAS

Citando las medidas adoptadas por el gobierno municipal y recomendadas oportunamente por el equipo asesor del Conicet a cargo de Ernesto Kofman, se observó un notable descenso en la curva de contagios, llegando a mantenerse amesetada hasta la última semana de diciembre. “A partir de lo que fue la semana de Navidad, tenemos tres posibilidades: Una, que debería ser el modelo que marque una tendencia para la baja, con medidas de reducción de circulación. La segunda, si aumentamos un 20%, que sería el R0, (lo que significa el 20% de movilidad o contacto social) se posicionaría para finales de enero en 30 casos por día; y la tercera, que sería la estimación máxima de contagios que podríamos tener, llegaría a aproximadamente 50 casos por día a finales de enero en promedio”; enumeró el subsecretario de Salud. Y continuó: “Sabemos que las medidas no son gratas, que a nadie les gusta tomar ese tipo de decisiones restrictivas, que tiene que ver con disminuir la circulación de personas. Pero claramente son efectivas; visiblemente son efectivas”. ¿Por qué esto es importante? Porque la tasa de letalidad en Rafaela es el 2%, y se mantuvo estable durante los últimos dos meses. Esto significa que cada 50 casos de Covid-19, hay un fallecido.

Por ello, desde el Estado municipal y el sistema de salud se insiste en extremar los cuidados sanitarios recomendados, usando correctamente el barbijo, higienizándose las manos, manteniendo la distancia interpersonal y no saliendo de sus viviendas en caso de presentar algún síntoma compatible con Covid-19. El objetivo es que los contagios no asciendan a 50 diarios, para volver a mantener la tendencia de la semana previa a las fiestas. “Todavía tenemos circulación viral en Rafaela. En la mayoría de los casos no se encuentra nexo; o sea, que en cualquier lugar y momento podemos tener contacto con el virus. Las medidas de autocuidado son lo único que tenemos vigente al momento de hoy”; finalizó Martín Racca.