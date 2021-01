Volvieron a subir los casos en Rafaela Locales 06 de enero de 2021 Redacción Por Ayer se confirmaron otros 48 contagios en nuestra ciudad, que se acerca a los 6.000. También subieron los activos y los aislados. Hasta el momento son 115 los rafaelinos fallecidos. En el territorio se anunciaron casi 1.500 casos, el número más alto en 46 días, y se superó los 180.000.

Este martes, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud confirmó un nuevo incremento de casos de coronavirus en Rafaela, algo que empieza a preocupar a las autoridades sanitarias y municipales de la ciudad. Fueron 48 los nuevos contagios, 27 más que los difundidos en el reporte diario del lunes, acumulándose, de esta manera, desde el inicio de la pandemia, a las 6.000 infecciones (5.799). En las últimas 24 horas también se ha registrado un leve aumento en los casos activos, que pasó de 274 a 295, como así también en las personas aisladas (de 501 a 526). De todos modos, los datos positivos es que los recuperados ascendieron a 5.389 y los decesos se mantienen en 115, ya que no hubo personas fallecidas en la jornada de ayer. En relación a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", el municipio dio a conocer que hay 14 pacientes Covid-19 positivos en sala general y 2 sospechosos, mientras que en unidad de terapia intensiva se encuentran internados 12 pacientes Covid-19 positivos, 6 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.

Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud informó anoche otros 1.488 positivos de Covid-19 en el territorio, la cifra más alta de casos en 46 días, superando así los 180.000 casos (180.297), de los cuáles 34.945 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 145.352 por laboratorio. Desde el 20 de noviembre (1.780) que la “bota” santafesina no registraba tantos afectados en una jornada. De los nuevos contagios, Rosario registró 492, un número muy superior a lo de los últimos días, cuando los valores máximos estaban en torno a los 300 contagios. Con estos registros, los infectados en la ciudad desde marzo subieron a 69.049, alrededor del 38,4% de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%). Por su parte, la ciudad de Santa Fe sigue entregando un número alto de casos nuevos de coronavirus con los 277 contagios reportados ayer, y sobrepasó los 23.000 acumulados.

También se informaron muchos casos casos las siguientes localidades: 46 de Venado Tuerto, 39 de Reconquista, 37 de Santo Tomé, 32 de Tostado, 27 de Ceres, 26 de Esperanza, 20 de Avellaneda, 19 de San Jerónimo Norte, 17 de Sunchales, 15 de Frontera, 14 de Funes, 13 de Arroyo Seco, 12 de Villa Constitución, 11 de Nelson y San Cristóbal, 10 de San Jorge y Villa Trinidad; 9 de Granadero Baigorria, Humberto Primo y Santa Isabel; 8 de Laguna Paiva, Recreo

y San Carlos Centro y 7 de Llambi Campbell, Murphy y Santa Clara de Buena Vista, entre las más afectadas. En las restantes localidades del Departamento Castellanos, que suma 8.887, se reportaron 3 casos en María Juana, 2 en Susana y 1 en Aldao, Bella Italia, Eusebia y Carolina, Garibaldi, Lehmann, Presidente Roca, San Antonio, San Vicente y Zenón Pereyra. Y en el resto de las localidades cercanas a nuestra ciudad de otras jurisdicciones, hubo 4 en Pilar; 1 en San Guillermo y 1 en San Martín de las Escobas y El Trébol. En la provincia hay hasta el día de la fecha, 10.792 pacientes activos de Covid, al tiempo que se recuperaron 166.507 personas. Además, se registraron 339.982 notificaciones de las cuales 135.088 fueron descartadas.

Por último, el Ministerio de Salud notificó anoche otras 42 muertes por Covid-19 en el territorio santafesino: Rosario (20), Santa Fe (5), Sunchales (4), Gálvez (2), San Jorge (2), Pozo Borrado (1), Calchaquí (1), Rafaela (1, un hombre de 59 años), Pilar (1), Barrancas (1), Carlos Pellegrini (1), Roldán (1), Villa Gobernador Gálvez (1) y Villa Constitución (1). El número de víctimas fatales acumuladas es de 2.998.



MURIO ALBERTO BRIGGILER

En nuestra ciudad, falleció en las últimas horas afectado por el Covid-19, Alberto Briggiler, a los 59 años, quién fue un ex combatiente de Malvinas. Actualmente, residía en la vecina localidad de Susana y se desempeñó, por muchos años, como colaborador en el Club Ben Hur. Este deceso no fue informado ayer a nivel local, pero sí a nivel provincial, con lo cual continúa existiendo, desde hace varios meses, una llamativa diferencia y un desacuerdo en la carga de datos y de información entre un reporte y otro.



SAN CRISTOBAL PIDE

EL TOQUE SANITARIO

Ante el crecimiento de casos positivos de coronavirus en la ciudad de San Cristóbal, distante a unos 105 kilómetros de Rafaela, y la demanda de hisopados por pacientes sospechosos, el intendente Horacio Rigo junto al senador departamental Felipe Michlig plantearán al ministerio de Salud la posibilidad de restringir actividades. De todos modos, Rigo dijo por LT10 que por el momento la situación sigue siendo de normalidad en esa localidad, pero están apelando a que la cuidadanía retome los cuidados esenciales como el uso de tapa boca y del alcohol en gel. "Los comerciantes nos pidieron que por favor no cortemos la actividad comercial debido a la economía. De todos modos, los contagios se dan por reuniones familiares y juntadas que no tienen que ver con lo laboral", aseguró Rigo, quien agregó: "Vemos diez autos en la puerta de una casa, donde sabemos que hay una pileta o un quincho, y esa acumulación de gente es la que propaga los contagios". Es por eso, que la intención no es retroceder a la Fase 1 sino esperan la autorización de la Provincia para que haya toque sanitario y de este modo controlar pero no cerrar comercios, por ejemplo. En ese sentido, destacó que las reuniones en los bares están controladas por los protocolos y son más seguras, aunque reconoció que en algunas oportunidades también se desbordaron. En cuanto a la vuelta a Fase 1, el intendente remarcó que por el momento no es una medida solicitada, pero que si continúan subiendo los casos será el gobierno provincial, a través del ministerio de Salud, quien tome la decisión.