Martorano advirtió que el virus "está mutando"

La ministra de Salud Sonia Martorano se refirió ayer a la situación por el Covid-19 en el territorio santafesino. En primer lugar, destacó que la vacunación contra el coronavirus "se está desarrollando en toda la provincia en forma totalmente normal" y que ya hay aproximadamente 4.000 personas que ya fueron inoculadas con la Sputnik V. En cuanto a la coyuntura actual en Tostado (departamento 9 de Julio) -donde se resolvió volver a Fase 1-, sostuvo que "lo que está ocurriendo allí es lo que viene ocurriendo en la provincia y en el país", ya que el epicentro de la pandemia se fue trasladando desde el AMBA al sur santafesino (principalmente en Rosario), y ahora al centro-norte. La funcionaria no descartó que el retroceso de fase "se pueda replicar" en otras ciudades, y más adelante sugirió que en la capital provincial "tenemos momentos complicados". No obstante, aclaró que en Tostado la medida fue adoptada a pedido del Municipio, y agregó que cualquier decisión será tomada por el gobernador Omar Perotti, en consonancia con las directivas impartidas por la Nación.



CONTAGIOS Y MUTACIONES

La ministra manifestó su preocupación ante un potencial pico de casos en los próximos días por dos motivos: las fiestas de fin de año y los veraneos. "Tenemos muchos grupos de jóvenes que están viajando en estos momentos a distintas playas de la Costa y vemos por televisión que se reúnen, que no usan barbijo, que están en fiestas. Y esos jóvenes en 10 días vuelven. Entonces tenemos posibilidad de que vuelvan con contagios", adelantó. En la misma línea, sostuvo que "el 10 de enero se van a poder ver los resultados de las reuniones familiares". "¿Saben por qué hay mutaciones del virus? A mayor contagio y mayor transmisibilidad, se producen mutaciones, cambios de cepas, porque el virus quiere sobrevivir en el organismo. Entonces cambia". Por ello, pidió bajar los niveles de socialización y "manejarse en burbuja". "Estamos a tiempo de evitar un rebrote", confió.