La soja continúa imparable en el mercado de Chicago

FOTO ARCHIVO SOJA. Se registró la quinta jornada consecutiva de alzas en Chicago.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Los contratos a futuro de la soja afianzaron ayer su tendencia alcista en el mercado de Chicago, donde se pactaron por encima de los u$s 500 durante parte de la jornada, para cerrar a u$s 494,93.

La cotización subió u$s 12,49 respecto de la jornada anterior, en lo que fue la quinta sesión consecutiva con firmes alzas.

A media jornada llegó a escalar por encima de los u$s 504, y luego recortó, pero todavía se mantiene dentro de los mayores niveles desde 2014.

Los futuros de la oleaginosa exponen subas desde hace varias semanas en medio de temores sobre una menor oferta que la prevista en los países sudamericanos, incluida la Argentina.

La soja de entrega en mayo y julio próximo se ubicó en u$s 494,65.

El clima seco y las interrupciones de las exportaciones de los países de la región inquietan a inversores, en momentos en que China sostiene su demanda y hay una lenta cosecha en Brasil.

Ocurre en un contexto en el que también marcaron firmes aumentos el trigo y el maíz.

La cotización de la soja en el mercado estadounidense aumentó en un año más del 44%, si se tienen en cuenta los u$s 346 de hace un año comparados con los valores actuales.

De acuerdo con estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de soja en la Argentina rondará este año los 46 millones de toneladas, un 7% por debajo de la cosecha anterior.

La expectativa del sector se centra en un informe que brindará el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) la semana próxima para terminar de definir el rumbo del mercado.

En el documento se dará a conocer la oferta final que alcanzará Estados Unidos y el crecimiento de la demanda de exportación.