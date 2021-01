La Comisión de Enlace anunció un cese de comercialización de granos Nacionales 06 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO COMISION DE ENLACE. Tres de las entidades adheridas confirmaron un cese en las actividades.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias confirmó ayer un cese por tres días en la comercialización de granos, para rechazar la suspensión de las exportaciones de maíz, aunque Coninagro no adhirió a la medida.

La protesta se cumplirá entre el lunes y el miércoles de la semana próxima.

El anuncio se realizó al término de una reunión virtual que se extendió por dos horas y media, en la que la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Federación Agraria resolvieron la medida de fuerza, pero los cooperativistas de Coninagro decidieron no adherir.

No obstante, aclararon que "las cuatro entidades que integran esta Comisión rechazamos el cierre del registro de exportación de maíz por tratarse de una medida absolutamente perjudicial para el campo y para la Argentina en su conjunto, como hemos venido sosteniendo desde su anuncio".

Y explicaron que "así como hemos trabajado sobre los consensos, también hemos sido respetuosos de la autonomía que tiene cada una de las entidades al interior de sus órganos de Gobierno y de las divergencias que puedan surgir de esa autonomía en cuanto a la forma de manifestar el malestar compartido".

Admitieron que "en este caso puntual, CRA, FAA y SRA anuncian un cese de comercialización de todos los granos desde el lunes 11 de enero hasta las 24:00 del miércoles 13 de enero, sin la adhesión de Coninagro".

Explicaron que "como ha venido sucediendo desde su creación, en la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias hemos procurado trabajar siempre sobre las coincidencias que existen entre quienes la conformamos".

Las entidades insistieron "en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país".



DE CONINAGRO

El presidente de esa entidad, Carlos Iannizzotto, explicó que no adhiere al cese de comercialización decidido por el resto de los integrantes de la Comisión de Enlace, aunque comparte sus reclamos y espera mantener un diálogo con el Gobierno.

"No es momento de parar, pero sí de reclamar. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno", aclaró el dirigente mendocino.

Respecto de la suspensión de exportaciones de maíz, dijo que "en Coninagro consideramos que hay que agotar hasta la última instancia de diálogo".

"Expresamos nuestro desencanto con medidas impositivas, financieras e intervencionistas aplicadas incisivamente por el Gobierno, puesto que ello genera un profundo descontento e incertidumbre en el sector agroindustrial", manifestó en un comunicado.

Pero dijo no creer que un "problema grave se solucione con otro conflicto, por eso Coninagro no adhiere al paro y apela al diálogo".

"En esa tesitura, solicitamos al señor presidente, Alberto Fernández, y su equipo económico, que nos conceda con prontitud una audiencia para que podamos escucharnos".

Y así "diagramar acuerdos con el objeto de alcanzar una política productiva de crecimiento y un rumbo que fomente la generación de divisas, creación de empleo y fuentes de trabajo y dinamice la competitividad del sector".

Iannizzotto expresó que las bases y productores cooperativistas enrolados en Coninagro, que representan a más de 800 cooperativas productivas, comerciales e industriales y a más de 120.000 productores rurales, "rechazan enfáticamente la política intervencionista y de regulación de mercados que se expande y es aplicada por el Gobierno en sus estamentos".

Además, solicitó "inmediatamente el levantamiento de la medida que impide la comercialización por el cese de exportación de maíz, puesto que desvirtúa el sentido y el fundamento de la política productiva de desarrollo que necesita el país para, entre otros ejes, trabajar con afán de garantizar una alimentación saludable y sustentable".

"Consideramos que el delicado escenario social no tolera un paro, creemos que tampoco soporta medidas que desalientan la producción de los que invierten todos los días como son los productores", indicó.