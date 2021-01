Cuestionan una actitud de Donda

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El diputado nacional Waldo Wolff (PRO) presentó ayer un proyecto de resolución en el cual se exige que Victoria Donda, la titular del INADI, concurra al Congreso para "aclarar la situación" sobre la denuncia en su contra que presentó ante la Justicia su ex empleada doméstica.

De acuerdo a la demanda judicial de Arminda Banda Oxa, de nacionalidad boliviana, la funcionaria no hizo todos los aportes por ley que correspondían al período en que se desarrolló la relación laboral y además intentó evitar el pago de una indemnización ofreciéndole un plan social y la posibilidad de un cargo en el organismo que encabeza.

Donda rechazó tajantemente la denuncia y aseguró que los aportes estuvieron en regla, aunque admitió haberle "mencionado", a modo de ayuda, la posibilidad de un plan social y de un cargo en el INADI.

"Yo, por ahí, te puedo anotar en un plan, en algo por ahí podemos anotarte. Necesito que vos me digas eso: si renunciás (al empleo de servicio doméstico), porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después igual se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso", le había dicho Donda en un audio que se filtró.

En su iniciativa, Wolff señaló que "la situación resulta tanto más lamentable cuando se recuerda que durante toda su trayectoria pública Donda se ha proclamado defensora de los humildes, las minorías y de los derechos e igualdad de las mujeres".

En el proyecto, el legislador macrista considera que "ni siquiera se trata de faltas menores o administrativas, sino son actitudes legalmente reprochables que incapacitan seriamente a cualquier persona para ejercer un cargo que requiere del ejemplo y de una conducta inobjetable, máxime en lo relacionado con los temas que son esenciales del contenido de dicho cargo".

Además de Wolff, que encabeza la iniciativa, el proyecto lleva las firmas de Fernando Iglesias, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Omar De Marchi, Carmen Polledo, Jorge Enriquez, Alberto Emilio Assef y Dina Rezinovsky, entre otros miembros del interbloque de Juntos por el Cambio.