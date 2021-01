Oscar Parrilli insiste con una nueva Ley de Medios Nacionales 06 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El senador nacional Oscar Parrilli, del Frente de Todos, señaló que no tiene "dudas" de que habría que discutir una nueva Ley de Medios y pidió que el Gobierno explique por qué le otorga pauta pública al Grupo Clarín.

El legislador oficialista cuestionó al grupo mediático y afirmó que los diputados y senadores de la oposición "son sus voceros".

Al ser consultado sobre si considera que debe discutirse una nueva Ley de Medios, el referente kirchnerista manifestó: "Yo creo que sí. Tenemos una Ley de Medios que fue derogada por decreto. Fue declarada constitucional (en 2013) y después se encargaron de no permitir su aplicación. Incluso, motivó denuncias penales de Clarín por aplicar la ley".

"No tengo dudas. Esta es la pelea y la discusión. Son los modelos de país que están en disputa", remarcó.

A la vez, respecto a los montos que recibe el Grupo Clarín en concepto de pauta pública, manifestó: "Eso habría que preguntárselo a quien tiene la responsabilidad de la pauta".

El encargado de la distribución de la pauta pública es Francisco Meritello, el secretario de Medios y Comunicación Pública.