Juan Guaidó intentará seguir en la Asamblea Internacionales 05 de enero de 2021 Redacción Por DESAFIA AL GOBIERNO DE MADURO

CARACAS, Venezuela, 5 (EFE). - El presidente interino y actual jefe del Parlamento de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, reiteró que instalará desde hoy un nuevo periodo de sesiones.

"Quedan convocados para la instalación del próximo periodo legislativo, el 5 de enero", dijo Guaidó a los diputados al término de una sesión telemática de la Comisión Delegada del Parlamento, que se reúne durante el receso del Legislativo.

Esta medida era esperada desde que el pasado 26 de diciembre el Parlamento, de clara mayoría opositora, acordara extender por un año sus funciones con base en un principio de "continuidad constitucional".

Los diputados tomaron esta decisión tras rechazar los resultados de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre de 2020, en las que no participaron los líderes de la oposición al considerarlas fraudulentas.

Esa instancia electoral fue ganada por el chavismo en medio de una elevada abstención y del cuestionamiento internacional sobre su transparencia.

En esa sesión parlamentaria virtual, los diputados acordaron reformar la ley que rige el estatuto de transición que ellos mismos aprobaron en 2019, para sacar del objetivo de sacar del poder al dictador Nicolás Maduro, y convocar a elecciones presidenciales, ambas tareas pendientes.

Sin embargo, esta continuidad, que será ejercida por los opositores y por el propio Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino del país suramericano, no es avalada por la Constitución de Venezuela.

Guaidó no expresó si los diputados opositores también intentarán ingresar al Palacio Federal Legislativo de Caracas, donde hoy está prevista la instalación del nuevo Parlamento, que controlará otra vez el chavismo luego de más de un lustro.