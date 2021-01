Colón, en Tucumán

Atlético Tucumán recibirá hoy a Colón de Santa Fe en un partido de despedidas y regresos, válido por la cuarta fecha de la zona B de la Fase Campeonato, donde ambos ya no tienen chances de llegar a la final por el título de la Copa Diego Maradona.

El encuentro está programado para las 21:30 en el estadio "Monumental José Fierro" de la capital tucumana, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de Fox Sports.

Se tratará del último juego como local para Ricardo Zielinski, que seguirá su carrera como entrenador en Estudiantes de La Plata, pero también el retorno a ese escenario de tres ex jugadores del "Decano": Bruno Bianchi, Rodrigo Aliendro y el ídolo Luis "Pulga" Rodríguez.

Para ambos equipos, el tránsito por la Fase Campeonato fue muy diferente al que tuvieron en la clasificación inicial, por lo que se quedaron tempranamente eliminados de la chance de pelear por el título, con apenas un punto sobre nueve posibles.

En lo futbolístico, Atlético Tucumán se prepara también para la era de Omar de Felippe, recomendado por Zielinski para ser su sucesor.

Colón, dirigido por Eduardo Domínguez, también busca cerrar de la mejor manera el campeonato, con dos cambios en el once inicial: el ingreso de Gonzalo Piovi por Rafael Delgado -se fue a préstamo a Defensa y Justicia para jugar la Sudamericana- y Tomás Chancalay por el fracturado Wilson Morelo.



EN MENDOZA



Estudiantes de La Plata, que volvió a ganar la semana pasada luego de mucho tiempo, buscará seguir de racha positiva cuando visite al golpeado Godoy Cruz en Mendoza, por la cuarta fecha de la zona B de la Fase Complementación de la Copa Diego Maradona.

El encuentro será en el estadio "Malvinas Argentinas" de la capital mendocina a partir de las 19.20, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de Fox Sports Premium.



Atl. Tucumán - Colón



Estadio: Monumental José Fierro. Árbitro: Andrés Gariano. Hora: 21.30. TV: Fox Sports Premium.



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral, Guillermo Ortiz, Gabriel Risso Patrón; Lucas Melano, Cristian Erbes, Guillermo Acosta, Nicolás Aguirre; Leonardo Heredia y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.



Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Gonzalo Piovi; Alex Vigo, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Yeiler Goez, Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Tomás Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.