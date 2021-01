Campuzano descartado, Russo mantiene dudas Deportes 05 de enero de 2021 Redacción Por Se especula que el reemplazante del colombiano Jorman Camopuzano saldrá entre Leonardo Jara y el juvenil Alan Varela. El partido ante Santos se disputará mañana, a las 19.10, en la cancha de Boca.

El mediocampista colombiano Jorman Campuzano quedó descartado para la primera semifinal con Santos de Brasil por una lesión muscular, por lo que el DT Miguel Ángel Russo deberá rearmar la línea media del equipo en el trascendental juego de la Copa Libertadores que se disputará este miércoles a las 19.10 en La Bombonera.

El futbolista colombiano se hizo estudios ayer por la mañana y allegados al cuerpo técnico afirman que tendría una distensión en el músculo posterior de la pierna derecha, aunque todavía no hubo parte médico oficial.

Campuzano, expulsado el sábado por la noche a los 12 minutos del segundo tiempo del superclásico con River Plate (2-2), acusó un tirón al disputar una pelota con el futbolista de River Nicolás De la Cruz y es muy difícil que pueda llegar para la revancha ante el Santos en San Pablo, el miércoles 13.

Si bien en el entrenamiento del lunes en el predio de Ezeiza, el técnico no hizo un ejercicio táctico para despejar un posible equipo, se especula que el reemplazante del colombiano saldrá entre Leonardo Jara y el juvenil Alan Varela.

El probable equipo de Boca es Andrada; Jara o Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz y Fabra; Salvio, Capaldo, Jara o Varela y Villa; Soldano y Tevez

De esta manera, al no estar ni Jorman Campuzano ni Diego González habrá dos variantes entre los titulares que lograron la clasificación ante Racing Club en los cuartos de final.

El técnico analiza las variantes ya que de poner de volante central a Jara, como lo hizo el sábado en el superclásico desde los 16 minutos de la parte final cuando entró por Edwin Cardona, jugará Buffarini, de pobres rendimientos en los últimos partidos y quien a partir del 1 de enero puede empezar a buscar club ya que su contrato vence el 30 de junio de este año.

La otra salida es la de hacer debutar en la Copa al juvenil Varela, de apenas 19 años, quien tiene sólo dos partidos en primera, ante Independiente y Huracán por la Copa Diego Maradona.

El plantel de Boca volverá a practicar este martes desde las 9 en el complejo Pedro Pompilio de Casa Amarilla y luego quedará concentrado en un hotel del barrio de Monserrat a la espera del partido del próximo miércoles.

Con respecto a Cristian Pavón, que a partir del 1 de este mes volvió a ser jugador de Boca luego de su paso a préstamo por Los Angeles Galaxy en la MLS, todavía no se hizo los estudios médicos necesarios para incorporarse al plantel y tiene una charla pendiente con la Secretaría de Fútbol y el entrenador.

Boca y Santos jugarán el primer partido de la serie este miércoles desde las 19.10 en La Bombonera, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar.