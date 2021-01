“Dependemos de nosotros para jugar una final” Deportes 05 de enero de 2021 Redacción Por Walter Otta se mostró con bronca tras la caída ante Defensores de Belgrano pero sabe que la Crema no necesita de nadie para clasificar a la final por el primer ascenso. El domingo recibirá a Sarmiento en la última fecha y un triunfo lo colocará en dicho lugar.

FOTO ARCHIVO A PENSAR EN EL DOMINGO. / La Crema no tiene tiempos para lamentos y sabe que si le gana a Sarmiento, alcanzará el primer objetivo.

Atlético de Rafaela tuvo el comienzo de torneo que todos soñaban, si bien en la primera fecha no pudo volverse con los tres puntos de su visita a Riestra, empató, y luego ganó todo lo que jugó. Con paso arrollador, cuatro triunfos al hilo, 13 goles a favor, la dupla goleadora de la Primera Nacional (Bieler – Copetti con cinco cada uno) se transformó en el principal candidato de la zona campeonato B. El domingo sufrió un traspié, y si bien no en el mejor momento, aún sabe que depende de sí mismo para quedarse con el primer lugar y el boleto para disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Y en relación a ello, el entrenador Walter Otta, se refirió tras el 0-2 en el Bajo Núñez ante Defensores de Belgrano. “Dependemos de nosotros, hay que ganar el domingo. Sabíamos que pase lo que pase dependíamos de nosotros. Si hubiéramos arrancado el torneo sabiendo que íbamos a tener esta posibilidad única, histórica, saber que dependemos de nosotros para jugar una final lo hubiéramos firmado todos, estamos tranquilos en ese sentido”.

-Llegaban muy entonados a este encuentro, ilusionados.

-Si, y estamos con bronca porque perdimos, veníamos con mucha ilusión de poder ganar y estar más cerca del objetivo pero la realidad es que no hicimos un buen partido nosotros y más allá de los errores que cometimos nos costó entrar en partido y hacer lo que veníamos haciendo.

-El segundo gol fue un mazazo…

-Nos golpeó bastante, no lo esperábamos. Estábamos convencidos que lo podíamos empatar porque habíamos terminado el PT bien, generando tres situaciones claras, la de Copetti, Valdivia, la de Blondel que tapa el arquero, pero lamentablemente ese gol nos golpeó un poquito y así y todo lo fuimos a buscar pero enfrentamos a un equipo bueno, no es casualidad que este equipo el año pasado haya terminado peleando el campeonato y ahora este como esta, la misma base de jugadores, los mismos entrenadores, saben a lo que juegan y si vos intentas hacer otra cosa lo perdés, lo hicimos, lo intentamos pero la verdad que no entendimos el partido que había que jugar.

-A diferencia de otros partidos, les costó mucho más generar esas situaciones que tuvieron a favor.

-Si, es defiende muy bien este equipo, es muy duro, por eso la cantidad de goles en contra que tiene son muy pocas. Hicimos lo que teníamos que hacer, tratar de buscar por todos lados pero a veces te tiene que ayudar un poquito la suerte pero en este caso no fue. Tiene jugadores de muchísima experiencia, nos controlaron por momentos y cuando las tuvimos no las pudimos convertir. Si Copetti hace el mano a mano a lo mejor cambiaba el partido, si mete la que le queda a Valdivia primero, era otra cosa. El futbol es así, cuando las tenés, tenés que lastimar y no nos pasó.

-¿Qué buscó con la salida de Valdivia?

-Salió porque viene saliendo de un covid, es difícil sostener tanto tiempo, si bien Funes no venía jugando un buen partido lo mantuvimos unos minutos más, buscamos tratar de generar un poco más de fútbol con Guille metido un poco de enganche y los dos cinco parados, con un enganche y tres puntas definidos.