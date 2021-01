La nueva Renault Alaskan le muestra la cara a especialistas Automotores 05 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La batalla de las pick-ups se está poniendo interesante en nuestro país. En un espacio marcado por el dominio de modelos ya afianzados en las preferencias del público, llegan nuevos jugadores que, sin duda, buscarán adueñarse de una porción de la torta.

La novedad llega desde Córdoba de la mano de Renault. La marca del rombo presentó la Alaskan, su primera pick-up de una tonelada, con una oferta que, si la discriminamos por configuración mecánica, está compuesta por ocho versiones, en niveles de equipamiento Confort, Emotion, Intens e Iconic, aunque todas con una sola silueta de cabina doble.

Hay dos opciones de motor, ambos turbodiésel 2.3: uno de 160 CV de potencia y 40,3 kgm de par, mientras que el otro (biturbo) entrega 190 CV y 45,9 kgm, respectivamente. La transmisión puede ser manual de seis velocidades o automática de siete cambios, mientras que las opciones de tracción son 4x2 (trasera) y 4x4 con transferencia para alta y baja.



PROPIO Y NO TANTO

Como ya hemos descrito en estas páginas, la Alaskan es una de las dos camionetas que se fabrican en el complejo Santa Isabel de Renault, ubicado en la provincia de Córdoba, proyecto industrial liderado por Nissan, socia de la marca del rombo, y que tiene como representante en este plan a la pick-up Frontier.

Dada esa estrategia de compartir componentes, la Renault Alaskan tiene mucho de la Nissan Frontier, o viceversa. El diseño es similar. En la parte frontal, por ejemplo, hay algunos detalles particulares para cada modelo.

Los faros son parecidos; en ellos sólo difiere la firma lumínica de los led, que respetan el lema de familia de cada marca. La parrilla también es diferente y, en el caso de la Alaskan, el gran rombo aparece avanzado sobre una pequeña porción del capó y es allí donde se ubica una de las cámaras del sistema de visión 360.

También cambian los diseños de los faros antiniebla (sólo dispone de delanteros), de las llantas de aleación y de la barra de San Antonio, como así también la disposición de las luces en los grupos ópticos traseros.

Pero el resto de los elementos que están a la vista son los mismos que emplea su hermana de Nissan: retrovisores, paragolpes, barras de techo, estribos y portón, lo mismo que todos los paneles metálicos. Por eso tampoco hay diferencias en las dimensiones entre ambos modelos.



INTERIOR

En esta versión tope de gama, los tapizados son de símil cuero, en apariencia resistente al uso intenso. Hay una serie de elementos que contribuyen a mejorar el confort, tales como los posavasos plegables en cada extremo del torpedo y unos prácticos "bolsillos" a los costados de la consola central que pueden ser útiles para alojar allí el celular.

La dotación de equipamiento de la que dispone esta versión tope de gama (Iconic) es generosa. Entre otros elementos, cuenta con acceso sin llave, encendido y detención del motor por botón, climatizador bizona (con salidas traseras), butacas calefactables, techo solar, volante multifunción, control de velocidad crucero, equipo de audio con mirror screen y navegador.

En el rubro seguridad aparecen, como destacados, seis airbags, controles de tracción y estabilidad, y los asistentes de arranque y descenso en pendiente. Pero el más llamativo es el sistema de cámara de visión 360° (Multiview Camera), con detector de objetos en movimiento y modo off-road: permite ver hacia adelante para resolver situaciones extremas en los terrenos más complicados.

Esas imágenes se ven en la pantalla táctil de 8 pulgadas, la misma en la que aparecen las de la cámara de marcha atrás con visión cenital. Se agregan a la lista algunos detalles que tienen que ver con la faceta laboral, como el cubrecárter metálico y el protector de caja de plástico termoformado.

Lamentablemente, en este rubro no aparecen sistemas de avanzada como los que ofrecen algunos de sus rivales, como por ejemplo control de velocidad crucero adaptativo, alerta de cambio involuntario de carril o sensor de ángulo ciego.



EN FUNCIONES

La respuesta dinámica de esta nueva pick-up cumple con las expectativas. En todo momento se reveló un vehículo robusto, pero sin sacrificar el confort de marcha, salvo por algunos leves rebotes del tren trasero en contadas ocasiones.

Pero es lógico que esto suceda, tratándose de una unidad que pesa más de dos mil kilogramos, que está preparada para cargar hasta 912 kg y que va calzada con llantas de 18 pulgadas. Esa cuota de robustez se agradece en los terrenos más duros, donde la Alaskan mostró un buen desempeño.

La dirección asistida responde a las órdenes de un volante con buen grip, pero eso no puede evitar que el comando se sienta pesado al realizar maniobras a baja velocidad en espacios reducidos. En la ruta ofrece la dureza adecuada.

La mecánica de esta unidad es el ya conocido propulsor Diesel biturbo de 2,3 litros que entrega 190 CV de potencia y 45,9 kgm de torque: un propulsor impetuoso, aunque de bajas rumorosidad y vibraciones. Trabaja conectado a una caja automática de siete relaciones que, en nuestra unidad de pruebas, se mostró algo dubitativa a la hora de seleccionar la marcha adecuada en procesos de aceleraciones repentinas.

La selectora dispone de una posición secuencial, pero el sistema no cuenta con levas detrás del volante. Para enfrentar los terrenos más difíciles, la Alaskan dispone de una transferencia para alta y baja (de conexión eléctrica) y diferencial de deslizamiento limitado.

Con esa configuración mecánica y un peso en orden de marcha de 2.123 kg, este producto de la marca del rombo logró, en nuestras pruebas, prestaciones acordes con sus características: alcanzó una velocidad máxima de 180,6 km/h y logró acelerar de 0 a 100 km/h en 11,5 segundos.

En cuanto al consumo, el mismo criterio: 11,3 km/l de rendimiento promedio, con elevados 8 km/l en el ámbito urbano y correctos 15,1 km/l cuando circula a 90 km/h constantes. En las pruebas de frenado, las distancias recorridas estuvieron a la altura del resto de las prestaciones. Para detenerse por completo desde 100 km/h recorrió 45 metros. (Fuente: Parabrisas - Perfil).