Más de 6.000 conductores fueron fiscalizados en las rutas santafesinas Locales 05 de enero de 2021 Redacción Por DURANTE EL FIN DE SEMANA

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (PSV), que depende del Ministerio de Seguridad, reforzó la prevención en rutas de la provincia durante el pasado fin de semana e incrementó los operativos y las recomendaciones a los conductores. Así, se controlaron 6141 vehículos y se labraron 1109 actas de infracción. Se realizó una gran cantidad de operativos de alcoholemia que dieron como resultado 63 conductores que circulaban con dosis de alcohol superiores a las permitidas por ley. Al respecto, el subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo, destacó el trabajo de todas las Unidades Operativas “que llevaron a cabo los controles con un gran compromiso y la certeza de que el control permite visibilizar las conductas transgresoras y salvar vidas”. “El consumo de alcohol es una de las principales causas de siniestralidad vial, sobre todo en época de festejos, es por eso que desde la Provincia tenemos la firme decisión de que el control de esta conducta sea permanente, sistemático e integrado a todos los operativos de cualquier clase, y así lo hicimos durante los pasados fines de semana largos de celebraciones”, agregó el funcionario.



CONTROLES

Desde el miércoles por la tarde la APSV dispuso una mayor cantidad de controles en los ingresos y egresos a ciertos puntos de la provincia, que permitieron alcanzar a conductores que se dirigían a ciudades turísticas o bien a zonas de quintas y casas de fin de semana para llevar a cabo las reuniones familiares de fin de año. Debido al previsible incremento de la circulación producto de la habilitación de los traslados dentro de la provincia y el ingreso de conductores desde otras zonas del país, se instalaron puestos fijos y móviles en más de 18 puntos de la provincia durante las 24 horas que implicaron más de 500 agentes de control tanto de la PSV como de las comunas y municipios.

En este sentido, se llevaron a cabo 285 operativos de fiscalización para detectar conductas de riesgo en conductores; se controlaron 6141 vehículos y se labraron 1109 actas de infracción. Con respecto a las alcoholemias, se encontró que 63 conductores circulaban por rutas de la provincia con dosis superiores a las permitidas por la ley nacional, muchos de ellos con graduaciones altas. Se destacan tres conductores de camiones con alcoholemias de 2,13, 0,32 y 0,18, lo que representa una actitud sumamente inadmisible tratándose de conductores profesionales que no tienen permitido el consumo de alcohol.



OPERATIVO SANTA FE VERANO

Este fin de semana comenzó un operativo integral de salud y educación coordinado entre distintas áreas del gobierno provincial, que tiene como finalidad transmitir hábitos saludables y seguros durante el verano que se despliega en espacios públicos con alta concurrencia de gente, tales como parques, plazas, playas y zonas comerciales. Durante los próximos meses se recorrerán localidades costeras de norte a sur de la provincia para difundir pautas de cuidado frente al Covid y a los siniestros viales, en el marco de los viajes por las vacaciones de verano.

Este dispositivo comenzó a funcionar el domingo en la ciudad de Rosario, donde estuvieron presentes el Ministerio de Salud, la Secretaría de Turismo y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, del Ministerio de Seguridad, en la calle recreativa del Parque Independencia en el marco del operativo Santa Fe Verano. Las acciones de prevención se llevarán a cabo en distintas ciudades del territorio. El área de Salud entrega barbijos y alcohole en gel, a la vez que informa y promueve la importancia del distanciamiento social y la higiene de manos como la mejor forma de cuidarnos entre todos y no propiciar el contagio del virus. Por su parte, el área de seguridad vial insta a tomar recaudos a la hora de conducir y hacerlo en forma segura para disfrutar de las vacaciones en familia.

La APSV cuenta con un espacio educativo de seguridad vial, que consta de dos circuitos inflables que recorrerán las localidades de la zona costera con el fin de promover entre los niños principios básicos de movilidad segura en los roles de pasajero, peatón y ciclista. Los promotores viales charlan también con los adultos para concientizar sobre los principales factores de riesgo que debemos atender para tener un traslado seguro, tales como el consumo de alcohol, el respeto a las velocidades máximas, el uso de casco y cinturón, entre otras acciones de prevención.

Por otro lado la APSV reforzó la difusión de las principales recomendaciones que permitan tener un viaje seguro a través de sus redes sociales, con especial atención al uso del cinturón de seguridad, el no consumo de alcohol, y el respeto a las velocidades máximas. El objetivo es brindar información sobre distintas situaciones que pueden presentarse durante el viaje, y cómo actuar ante cada una de ellas para evitar riesgos y aumentar la seguridad vial. Entre las recomendaciones la APSV destaca revisar el estado mecánico general del vehículo y especialmente comprobar los frenos; programar el viaje teniendo en cuenta las personas que viajan, si hay niños o personas mayores, etc., a fin de establecer paradas y tiempos de descanso y no ingerir alcohol.