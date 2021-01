Malestar en el sector productivo Locales 05 de enero de 2021 Redacción Por Sobre fin de año el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca procedió a suspender temporariamente la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior para el maíz. Justificó la medida en la necesidad de asegurar las actividades que utilizan este cereal como materia prima, una provisión a menor costo del mismo. Las diferentes entidades del sector agropecuario vuelven a manifestar su descontento.

FOTO ARCHIVO NORMA BESSONE. La presidente de la SRR brindó su opinión sobre esta polémica decisión.

En un año complejo en diferentes aspectos, no solo por el impacto de la pandemia, sino por problemas estructurales que nuestro país arrastra y la emergencia sanitaria y económica profundizó, una vez más el sector agropecuario recibió una mala noticia, al menos así lo hicieron saber.

Sobre fin de año el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca procedió a suspender temporariamente la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior para el maíz. Justificó la medida en la necesidad de asegurar las actividades que utilizan este cereal como materia prima, una provisión a menor costo del mismo y citó como beneficiarios a las producciones de cerdos, pollos, huevos, leche y feedlot.

Respecto de esto, por ejemplo la Cámara de productores de leche de la Cuenca Oeste de Buenos Aires (CAPROLECOBA, señaló que “no creemos en la intervención de los mercados como solución a los problemas. Los mercados son la realidad en la que juegan dinámicamente quienes demandan productos/servicios y quienes

los ofrecen. Intervenir distorsionando esa realidad trae siempre más perjuicios que beneficios. Para enfrentar los lógicos vaivenes de los mercados, preferimos adaptar nuestro manejo y trabajar sobre los propios niveles de eficiencia. Para beneficiarnos no apuntamos a perjudicar a otras cadenas agroalimentarias a partir de distorsiones artificiales, porque el primer camino es válido y permanente, mientras que el segundo no corresponde, lisa y llanamente. Todos conocemos el drama de la pobreza en nuestro país y la necesidad que los consumidores tienen de abastecerse de alimentos de calidad, en cantidad y a precios más o menos compatibles con sus ingresos. Y todos tenemos que conocer también que no existe hoy en Argentina ningún riesgo de desabastecimiento de maíz ni de leche y lácteos, para quienes los demanden”.

En tanto, al ser consultado por este tema, Pedro Rostagno, vicepresidente de Carsfe, indicó: “Es todo un tema el de la intervención del mercado del maíz, ciertamente han hecho mucho lobby todos los que son los polleros y los de cerdos ya que se ven encarecidos sus costos de alimentación. Ya lo vivimos a esto y evidentemente toman las soluciones más fáciles para ellos pero que peor le hace a todo el conjunto, porque hoy a lo mejor van a ser beneficiados los polleros y los de cerdos, los tambos mismos también, no vamos a discutirlo a eso, pero el día de mañana hay mucha gente que a lo mejor estaba pensando en sembrar maíz de segunda en algunas zonas en donde todavía están a tiempo y con esto no lo van a hacer, va a caer la producción y al caer la producción sabemos que va a escasear y va a ser más difícil conseguir y va a ser más caro todavía”.

“Lo de hoy es escupir para arriba o pan para hoy hambre para mañana, ya lo vivimos, sabemos que eso en el trigo llevó a que tengamos que importar trigo; en la carne llevó al cierre de cientos de frigoríficos y pérdida de un montón de mano de obra calificada. Se lo pude decir en el 2019 cuando Alberto Fernández estaba haciendo la recorrida y tuvimos ese encuentro en Rafaela en el Centro Comercial, donde le dije, espero que no repitan los errores del pasado como fue lo de la carne, el cierre de frigoríficos y la pérdida de mano de obra que tanto a ustedes les preocupa. La verdad una pésima noticia para el cierre del año y entiendo que más allá del eslogan de que el campo está en alerta y movilización, lo que están haciendo es provocar para que haya algunas medidas de fuerza y quizás algo más. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días”, enfatizó el dirigente rural.



"LA MANIPULACION DE MERCADOS

NO ES LO QUE NECESITAMOS"

La presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, opinó acerca de la decisión del gobierno de intervenir el mercado de maíz, expresando que “es una más de las tantas decisiones que se han tomado desde el gobierno con respecto a diferentes aspectos del espacio agropecuario. Indudablemente que la manipulación de mercados no es justamente lo que necesitamos en este momento donde hay mayor necesidad de tratar de abrir mercados, de generar recursos, de generar mayor producción, mano de obra, lo que ya tanto sabemos”.

“El tema de los valores que se le asignan de pronto al maíz o a diferentes granos y que son motivo de queja, indudablemente que encierra cada uno de esos valores un 40%, que incluye el tema de los impuestos. Tenemos una escala impositiva que es super asfixiante e imposible de poder sobrellevar, con lo cual esta es una más de las medidas que tanto enojan y desaniman al sector. Esto crea todo un animosidad dentro del sector agropecuario que ya en muchas filiales se han declarado el asamblea y estado de alerta”, advirtió Bessone.

La dirigente enfatizó que “todo indica que viene un 2021 muy convulsionado y dónde habrá necesidad de manifestar otro tipo de presencias, con más fuerza y tratando de salvaguardar lo que hace al espacio, pero realmente desanima muchísimo porque es una más de las tantas interferencias negativas”.