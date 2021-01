Covid-19: continúa la vacunación en diferentes puntos de la provincia

Desde la semana pasada, trabajadores de salud de terapia intensiva, laboratorios de biología molecular y servicios de emergencia, se están inoculando en toda la provincia contra el COVID-19. En la oportunidad, personal de salud efectores privados de la región Santa Fe, recibieron la primera dosis de Sputnik V en el Cemafe. “Estamos realizando la vacunación contra el covid, recordemos que es para el personal de salud que se desempeña en áreas críticas y hoy comenzamos aquí en el Cemafe con la inoculación del personal de salud que se desempeña en la parte privada”, expresó el director de la Región Salud Santa Fe, Rodolfo Rosselli.

A lo que agregó que “hasta el momento muy pocas personas que recibieron la vacuna, presentaron síntomas leves (febrícula o fiebre, dolor muscular, cansancio, cefaleas) que no duraron más de 24 horas, algo similar a los cuadros gripales”.

Del mismo modo, el funcionario habló de la metodología de seguimiento que se hace desde salud: “La farmacovigilancia se hace de dos maneras, una pasiva, es decir que a cada una de las personas se les entrega un número de teléfono para que ellos se comuniquen en caso de sentir algún malestar y otra activa en donde a la persona se la llama de manera diaria para realizar el seguimiento”.

Finalmente Rosselli manifestó que la situación epidemiológica en la región “es altamente complicada, estamos muy preocupados por el relajamiento social y estamos esperando en los próximos 10 días la posibilidad de un aumento de casos. Es por ello que se están evaluando diferentes medidas de restricción posibles”. “Asimismo, hay un alto porcentaje de ocupación de camas, más del 80%, no solo por pacientes covid, sino también por accidentes de tránsito y heridos de arma blanca o arma de fuego, por lo que le pedimos a la sociedad que no se relaje y que continúen con las medidas de prevención”, concluyó el director de la región salud Santa Fe.



SISTEMA DE VACUNACIÓN

EN EL CEMAFE

Al ser consultados sobre la metodología de vacunación que se lleva adelante en el Cemafe, el director del efector, Sebastián Calvet, expresó: “El martes pasado recibimos el primer lote de 450 dosis de vacunas y la población a cargo de estas dosis, que son los servicios de emergencias y traslados y terapia intensiva tanto público como privados no solo de Santa Fe capital sino también de las localidades de Esperanza, Gálvez y Santo Tomé”. “El personal llega al Cemafe ya con un turno programado. Por hora se abren tres ampollas, es decir 15 dosis, inoculando así un promedio de 105 a 110 personas por día con la posibilidad, si la situación lo requiere y contamos con otro lote de vacunas, duplicar el número de inoculados”, agregó. En cuanto al seguimiento, Calvet indicó que “una vez vacunada, la persona aguarda unos 30 minutos antes de retirarse para saber si tiene reacción secundaria una inmediata, como una alergia por ejemplo”.

“Algo importante para destacar es que la población no descuide el calendario anual de vacunación, es muy importante no interrumpir los esquemas y que particularmente en Cemafe, se sigue atendiendo normalmente en los consultorios 25 y 30”, concluyó el director del efector.