“Tenemos una puerta para ir a golpear” Locales 05 de enero de 2021 Redacción Por Lo manifestó el secretario general del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPyLA), Darío Taverna, que se mostró conforme con el trabajo que se viene realizando desde la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad.

Durante los últimos días se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad, en este caso, con Estaciones de Servicios para realizar un balance sobre el trabajo en prevención que se viene desarrollando y además, para diagramar acciones a concretar durante los próximos días. “Empezamos a trabajar en conjunto en el mes de junio del año pasado. En su momento evaluamos la situación y nos trazamos ciertos objetivos que pudimos cumplirlos. Se le había remarcado a los trabajadores que ante el mínimo movimiento sospechoso no tengan miedo de llamar al 911 y también consensuamos mayor presencia policial. A la noche hay exposición, no es una tarea fácil”, afirmó Darío Taverna.

En cuanto a los encuentros que se vienen manteniendo semanalmente, el representante de SOESGPyLA destacó sentirse escuchado. “Tenemos dialogo, acercamiento, se interesan por nosotros y nos llaman a las Mesas de Seguridad para escucharnos. También es importante que participan los mismos empleadores que son lo que manifiestan lo que sucede en el día a día en cada Estación de Servicio”.

Por último, Taverna explicó el avance que hubo en el sector con respecto a la seguridad. “Ahora sentimos un respaldo, antes no había con quien expresarse. El trabajador, al único lugar que venía era al gremio y yo no podía resolverle ese tipo de problemas. Por tal motivo valoro y destaco estas respuestas que estamos recibiendo. Tenemos que seguir por este camino”.

Cabe destacar que la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad, compuesta por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, el Municipio y la Policía, busca recuperar la dimensión local en el diseño, la evaluación y la implementación en acciones de seguridad preventiva y la resolución de problemas de manera en conjunta.