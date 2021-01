Denuncian a Donda Nacionales 05 de enero de 2021 Redacción Por El abogado Osvaldo Barsanti habló con Radio Rivadavia y dijo que la mucama llevaba 14 años junto a la titular de la INADI, de los cuales diez estuvo en negro.

BUENOS AIRES 5 (NA) - El abogado Osvaldo Barsanti, que representa a Arminda, la empleada doméstica de Victoria Donda, aseguró que la titular del INADI no le quiere pagar los aportes para que pueda jubilarse y que a cambio le ofreció un plan social.

"Arminda es una señora de origen boliviano de 62 años que durante muchos años, al rededor de 14, se desempeñó como empleada doméstica de Victoria Donda. Y los últimos tres o cuatro años, no tengo acá las fechas exactas, estuvo parcialmente registrada: registrada por un salario menos al que correspondía", aseguró el letrado en declaraciones a Radio Rivadavia. Barsanti denunció además que la funcionaria del INADI intentó "arreglarla" con un plan cuando se terminó la relación laboral. Para Barsanti, "por la edad que tiene Arminda, empezó a analizar la posibilidad de jubilarse. De modo informal inició una charla con Victoria por dos motivos: primero por las deficiencias registrales. Y segundo porque durante la cuarentena Victoria no se hizo cargo de su salario cuando ella no podían prestar servicio". Barsanti concluyó que "de esos 14 años de trabajo, diez estuvo totalmente en negro". Y agregó: Tenemos dos acciones: una laboral a mi cargo y otra penal, a cargo de otro abogado".