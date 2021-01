"A la gente le dan plata por no hacer nada y quedarse en casa rascándose" Nacionales 05 de enero de 2021 Redacción Por El exfuncionario nacional cuestionó con dureza al dirigente social Juan Grabois y le pegó al Gobierno por "darle" dinero a la gente.

BUENOD AIRES 5 (NA) - El exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, criticó duramente a Juan Grabois y aseguró que el dirigente social "tuvo sustento económico y político" para entrar a los campos de su familia, en tanto que remarcó que el Gobierno Nacional le da plata a la gente "por no hacer nada".

"Una organización como la de Grabois, que recibe miles de millones de pesos, ¿qué hace con esa plata que es de los contribuyentes? Grabois no rinde cuentas a nadie y el dinero que le dan se utiliza hasta para cometer delitos", sostuvo Etchevehere en diálogo con "Alguien tiene que decirlo", por Radio Rivadavia. En ese sentido, aseveró que "Grabois tuvo sustento económico y político para entrar" a sus campos. En tanto, señaló que "la Justicia de Entre Ríos actuó felizmente y ahora hay más de 30 imputados por el delito de ocupación" de las tierras. "No vi a Alberto Fernández ni a Gustavo Bordet defender con énfasis la propiedad privada o repudiar la invasión de Grabois a mis tierras", subrayó. "Hace más de 150 años que somos productores en Entre Ríos y nunca ningún funcionario nos llamó para ver cómo estábamos. Los funcionarios provinciales querían que los usurpados hiciéramos algo para que Grabois no quedara tan perdedor", manifestó el ex ministro. También consideró que "Alberto Fernández mintió descaradamente en la campaña" porque "dijo que volvían mejores y que apoyarían a los productores y están haciendo absolutamente lo contrario". "A la gente le dan plata por no hacer nada y quedarse en la casa rascándose. Ese es el modelo de país que propone el kirchnerismo", concluyó