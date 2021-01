"El riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe" Nacionales 05 de enero de 2021 Redacción Por El mandatario participó de un acto a través de una videoconferencia desde la Residencia de Olivos y llamó a los jóvenes a tener "responsabilidad social".

BUENOS AIRES, 5 (NA) - El presidente Alberto Fernández remarcó que la pandemia de coronavirus "no se ha disipado", a la vez que llamó a los jóvenes a tener "responsabilidad social" para evitar que "todo vuelva a paralizarse".

"El riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe. Nadie quiere que eso pase. Más allá de los protocolos, todos los argentinos y los más jóvenes sobre todo, es allí donde tenemos el mayor problema. Los jóvenes no advierten el riesgo que se está viviendo", señaló. El primer mandatario encabezó el acto de puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas de 2021 y manifestó además: "La pandemia no se ha disipado. Tenemos un verdadero desafío como sociedad". "Si no queremos volver atrás y queremos dar ese paso hacia adelante lo que necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social. Cuidarnos nosotros para cuidar al que tenemos al lado", aseveró el jefe de Estado. . Fernández expresó luego: "Apelo a la responsabilidad de todos y todas para que entendamos que el problema persiste y se mantiene. Nadie está exento de contagiarse". En ese sentido, consideró positivo que todos intenten "aislarse con sus familias" generando una suerte de "burbuja". "Todo eso va a ayudar mucho. Es una condición necesaria para que lo que estamos haciendo hoy pueda materializarse", señaló el Presidente. Alberto Fernández encabezó ayer desde la Residencia de Olivos el acto de puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas de 2021, que demandarán una inversión de 13.552 millones de pesos en 39 municipios de 16 provincias según fuentes oficiales. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. También participaron de forma virtual los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Santa Fe, Omar Perotti, y los intendentes de más de 30 municipios de todo el país. Las obras se ejecutarán en las provincias de Buenos Aires (7); Catamarca (1); Chaco (3); Chubut (2); Córdoba (1); Entre Ríos (2); Jujuy (1); La Pampa (2); La Rioja (1); Mendoza (1); Misiones (1); Neuquén (1); San Luis (1); Santa Cruz (2); Santa Fe (3) y Tierra del Fuego (1).