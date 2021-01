Periodistas argentinos condenaron el colonialismo Nacionales 05 de enero de 2021 Redacción Por ISLAS MALVINAS

La Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) exhortó hoy nuevamente a las autoridades del Reino Unido a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas para discutir sobre la soberanía argentina de las islas Malvinas, usurpadas hace 188 años.

La entidad realizó hoy una videoconferencia para rechazar la usurpación de las Malvinas por parte del Reino Unido, ocurrida el 3 de enero de 1833.

Del evento tomaron parte el presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, Ramón López; y el licenciado en ciencias políticas y diplomático Guillermo Rossi y el abogado y profesor de derecho internacional público Ariel Mansi, dos exponentes conocedores de la Cuestión Malvinas.

En su exposición, Mansi habló sobre el marco legal del conflicto aunque aclaró que siempre estará ligado a la cuestión política y estratégica.

En ese sentido, repasó algunos ítems que a lo largo de la historia argentina han operado ¨como ejes destructivos, como por ejemplo pretender agradar a los isleños o procurar no molestar o incomodar a los británicos¨.

¨Esto está ligado a una serie de escenarios ambiguos que están dados por el desconocimiento de gran parte de la sociedad sobre la cuestión Malvinas y en una suerte de inveterada anglófilia o complicidad con los intereses británicos, con independencia de su afiliación política o partidaria¨, precisó.

Por último, sostuvo que ¨Muchas veces ocurre que la escasez de conocimiento y de personas escapa al control, que no siempre cuentan con el conocimiento deseable que le permita monitorear los actos realizados y la política errática sobre la cuestión Malvinas. La política británica ha sido la misma desde mediados del siglo XVIIIº.

Más adelante, el licenciado Rossi hizo un repaso de las más de 55 resoluciones de distintos organismos internacionales, especialmente Naciones Unidas, condenando la ocupación británica sobre Malvinas sin mencionar el principio de autodeterminación esgrimido por la Corona.

"Siempre tenemos que tener en cuenta lo que significa para la Argentina enfrentarse con una potencia colonial que hace 400 años construye imperios y que es uno de los 5 países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad¨, agregó.

Por último, dijo que ¨la cuestión Malvinas desde hace unos 15 años no se puede entender sino en el marco de un plan de acción de las potencias hegemónicas anglosajonas para ir por el control de los mares¨.

La videoconferencia fue el puntapié inicial para el Primer Curso de Capacitación para periodistas de APeRA en la Cuestión Malvinas, organizado por la entidad periodística para febrero y marzo.

El Reino Unido usurpó las Malvinas en 1833 y viene incumpliendo desde 1965 sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas para dialogar con Argentina acerca de la soberanía.