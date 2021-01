Todo el fixture y reglamento Deportes 04 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Primera fecha (domingo 10/1/2021): 9 de Julio vs. Ben Hur y ADIUR vs. A. Carcarañá.

Segunda fecha (sábado 16/1): A. Carcarañá vs. 9 de Julio y Ben Hur vs. ADIUR.

Tercera fecha (miércoles 20/1): 9 de Julio vs. ADIUR y A. Carcarañá vs. Ben Hur.

Cuarta fecha (domingo 24/1): Ben Hur vs. 9 de Julio y A. Carcarañá vs. ADIUR.

Quinta fecha (domingo 31/1): 9 de Julio vs. A. Carcarañá y ADIUR vs. Ben Hur.

Sexta fecha (domingo 7/2): ADIUR vs. 9 de Julio y Ben Hur vs. A. Carcarañá.



REGLAMENTO LITORAL SUR

Primera Ronda: está integrada por dos zonas de cuatro equipos cada una. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer lugar de cada zona.

Segunda Ronda: Está integrada por los dos clubes provenientes de la Primera Ronda. Se disputará por el sistema de eliminación directa a un solo partido. Actuará de local el club que más puntos obtuvo en la Primera Ronda.

1) En caso de existir igualdad en puntos, se utilizará la siguiente metodología de desempate: a) Mayor diferencia de goles. b) Mayor cantidad de goles a favor. c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante.- c) Sorteo. El ganador clasifica a la Etapa Final.

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.