Lo que la pandemia postergó

(Especial para LA OPINION). - Ya sabemos la ristra de frustraciones que cargamos en el equipaje del año que se fue; también de las esquirlas de esos proyectos que estallaron y no terminaron todavía de caer y otros objetivos que aun afianzados, recibieron los fuertes coletazos de una hecatombe, que, de sanitaria paso a social, en un abrir y cerrar de ojos a escala planetaria.

Sin la intención de restregar con arena el paladar, pero con el calendario postergado de acontecimientos deportivos en mano, es menester repasar todo aquello, por ejemplo, qué en la agenda de la Selección Argentina, se fue empujando hacia este 2021.

Con el objetivo de agregarle valor a esta columna de opinión, nos apoyamos en una mirada tan pertinente como autorizada en los temas albicelestes, Román Iucht ha construido un patrimonio de credibilidad en el periodismo de nuestro medio, en base a argumentaciones y a un inquieto perfil de indagador que lo llevo a bucear en personajes fuertes de nuestra historia deportiva como Marcelo Bielsa y Alejandro Sabella, entrenadores de marras del futbol contemporáneo.

El tema giró en relación a los desafíos que Lionel Scaloni y este renovado staff del seleccionado mayor, deberán afrontar en los próximos meses: “este año debe ser el de la consolidación, por varias razones importantes, la primera, muchos de esos jugadores en los que el técnico confió y que son de su riñón de esta tan esperada renovación, van a completar, desde las primeras convocatorias de Scaloni, seguramente entre 30 y 40 partidos, por otra parte y ante la falta de compromisos con las selecciones de elites europeas, una dificultad que deben sobrellevar todos los seleccionados de nuestra región, a partir que UEFA armó la Liga de Naciones, los partidos de preparación para los grandes torneos, no serán frente a las potencias del Viejo Mundo, algo que en otros tiempos, le ofrecían a los entrenadores de los equipos sudamericanos, un roce de gran medida para sus aspiraciones”.

El calendario de partidos que arrancará en la ventana de marzo próximos por las Eliminatorias, será mas que exigente, de esto también reflexiona Román Iucht: “Como te decía, será un año para consolidar el plantel por las razones antes mencionadas pero, además, porque todo lo postergado quedó programado para este año, de manera que Argentina deberá afrontar una doble competencia con los mismos rivales, ya sea por la Copa América y por el proceso de clasificación para el mundial de Qatar, con lo cual afianzarse deportivamente, mejoraría sus chances para no entrar tan incomodo, a los partidos finales de esa premisa”.

Dejó otra interesante observación vinculada a la agenda afista: “hay otra razón para tener en cuenta de las obligaciones que se vienen, a mediados de este 2021, se disputarán los Juegos Olímpicos que en el caso del futbol, es para un Sub 23 y en esa franja etaria, nuestro país tiene unos cuantos valores que de dar ese salto de calidad en una competencia de esa naturaleza, podrían luego saltar a la Selección Absoluta, por lo tanto, entiendo que esta etapa que viene, es muy importante por todo lo antedicho para constatar eso que llamamos consolidación y un dato más, el mundial es el próximo año y si bien se jugará en noviembre, para lo cual falta mucho, al estar pendiente desde mi punto de vista, aspectos no logrados por el entrenador como la identidad de juego y su concreción, yo no tengo muy claro a que juega Argentina y mas lejos estoy de avizorar como en tal caso, lo lograría, una cosa son las aspiraciones y otras, el plasmado de esas ideas, por eso, como para todo ello falta mucho, es necesario que se aprovechen todas las instancias de competencia que le brindará este año”.



SE VIENE UN AÑO CON RÉCORDS DE PARTIDOS

Lo que nos expresaba de manera exclusiva para este medio Román Iucht, tiene un gran sustento cuando se revisa ese programa de partidos diseminados a lo largo de este año.

Si la Pandemia lo permite, algo de lo que no deberíamos omitir señalar cuando se analiza el futuro en cualquier actividad, Conmebol tiene previstas 5 ventanas de Eliminatorias; para nuestra Selección, 25 y 30 de marzo (Uruguay y Brasil); 3 y 8 de junio (Chile y Colombia); 2 y 7 de setiembre (Venezuela y Bolivia); 7 y 12 de octubre (Paraguay y Perú) y 11 y 16 de noviembre (Uruguay y Brasil), con un dato más que carga este calendario, en enero del próximo año, nada de descanso, allí se jugará otra tanda de partidos 27 y 1ero de febrero (Chile y Colombia), toda una proeza nunca antes vivida.

Claro que no todo se remite a las Eliminatorias, a esos 12 partidos en 10 meses, habrá que agregarle la disputa de la Copa América que comenzará el 11 de junio, sí, tres días después que se cierre la ventaja de junio para la clasificación a Qatar y a partir de allí, se desarrollará el torneo mas largo de la historia de este certamen, ya que los finalistas habrán de jugar 8 encuentros para arribar a esas instancias.

La cuenta estremece y se ubica en el podio sin dudas, Lionel Scaloni deberá preparar una estrategia sólida con alternativas factibles debido a semejante trajín.

Serán 20 los partidos que la Selección Mayor jugaría entre el próximo mes de marzo y las primeras semanas de enero 2021 sin que en esta lista, ubiquemos aquellos que dispute el equipo Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde solo por la fase de grupo, serán de 3 presentaciones.

Todo eso que la Pandemia patio para adelante, ahora se convertirán en los obstáculos y desafíos de esta nueva era. A prepararse…