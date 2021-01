Cómo quedó la “Crema” y cuándo vuelve a jugar

Atlético de Rafaela perdió ayer en el Bajo Núñez ante Defensores de Belgrano pero sabe que sigue dependiendo de sí mismo para quedarse con el primer puesto de su zona y meterse en la final por el primer ascenso, ante el ganador del otro grupo.



Con la derrota ante el Dragón la Crema quedó con 13 puntos, dos más que su máximo perseguidor que es Sarmiento de Junín, rival al cual estará recibiendo el próximo domingo en Alberdi.



Este miércoles se sabrá si para dicho juego Atlético seguirá siendo el líder o si los de Junín llegan a Rafaela en dicha posición. Sucede que completará el pendiente ante Defensores de Belgrano, de la fecha 3. Restan por jugarse 45 minutos e igualan 0 a 0. Una verdadera final ya que también podría determinar quién entra a la semifinal del Reducido por el segundo ascenso.



Otros resultados. Campeonato. Zona A: Atlanta 1 – Estudiantes Río Cuarto 2, Temperley 0 – Deportivo Morón 0. Hoy: 17.10hs TyC Sports Agropecuario vs Ferro, 19.10hs TyC Sports Estudiantes Buenos Aires vs Platense. Zona B: Deportivo Riestra 0 – San Martín de Tucumán 0, Sarmiento de Junín 1 – Tigre 1, Gimnasia de Mendoza 1 – Villa Dálmine 1.



Reválida. Zona A: Sábado: Mitre Santiago del Estero 1- Barracas Central 1. Domingo: Nueva Chicago 1 – Brown Puerto Madryn 1, Alvarado 3 – Independiente Rivadavia 0, San Martín San Juan 0 – Belgrano 0. Zona B: Santamarina 2 – Almagro 0, Brown Adrogué 2 – Gimnasia Jujuy 1, Chacarita 0 – All Boys 0. Hoy: 19hs Instituto vs Quilmes.