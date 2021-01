Racing igualó con Central Córdoba Deportes 04 de enero de 2021 Redacción Por COPA DIEGO MARADONA

FOTO NA REPARTO DE PUNTOS. / En Santiago, Central Córdoba y Racing quedaron a mano.

SANTIAGO DEL ESTERO, 4 (NA). - Racing no pudo con Central Córdoba y empató anoche 2 a 2 en el estadio Alfredo Terrera, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B de la Fase Complementación de la Copa Diego Armando Maradona, por lo que quedó fuera de carrera.

Santiago Rosales, a los 8 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el "Ferroviario", mientras que Matías Rojas, con un estupendo tiro libre, lo igualó, a los 17 de la misma etapa.

Apenas empezado el complemento, antes del minuto, Lorenzo Melgarejo marcó para la "Academia" y dio vuelta resultado, pero más tarde, a los 19, Sebastián Ribas estampó el 2 a 2 final en la primera pelota que tocó tras ingresar desde el banco.

Con este resultado, Racing, dirigido por última vez por Sebastián Beccacece fuera del Cilindro, llegó a los cinco puntos, cuatro menos que los líderes de la zona, Newell s y Vélez a solo una fecha del final, por lo que ya no podrá alcanzarlos para jugar la final.

En tanto, el elenco santiagueño permanece más abajo, con solo dos unidades.



Central Córdoba 2 - Racing 2



Estadio: Alfredo Terrera (C. Córdoba).

Árbitro: Fernando Espinoza .



Central Córdoba (SdE): César Taborda; Ismael Quílez (46m Díaz), Federico Andueza, Alejandro Maciel, Jonathan Bay; Juan Vieyra (80m Galeano), Iván Ramírez, Ariel Rojas, Santiago Rosales (85m J. Hernández); Nahuel Barrios y Claudio Riaño (62m Ribas). DT: Alexis Ferrero y Sebastián Scolari (interinos).



Racing: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez (74m Pillud), Leonardo Sigali (46m Orban), Mauricio Martínez, Alexis Soto, Eugenio Mena (46m J. López); Lorenzo Melgarejo, Carlos Alcaraz (56m Prado), Leonel Miranda, Matías Rojas; y Lisandro López (77m Cvitanich). DT: Sebastián Beccacece.



Goles en el primer tiempo: 8m Rosales (CC), 17m M. Rojas (R).

Goles en el segundo tiempo: 1m Melgarejo (R), 19m Ribas (CC).