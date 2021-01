Muerte cerebral de una bebita de Ceres Policiales 04 de enero de 2021 Redacción Por La Policía comenzó la investigación de oficio luego de haber tomado conocimiento por redes sociales. Si bien medios de la capital provincial apuntaban a una posible intoxicación con estupefacientes, en las últimas horas se reforzaba la hipótesis de intoxicación con plomo.

La Policía comenzó una investigación de oficio luego de haber tomado conocimiento por redes sociales del lamentable suceso de la muerte de una beba. La criatura, de sólo 2 años, se encuentra internada en el Hospital de Niños "Orlando Alassia" de Santa Fe.

Por las redes sociales -publicó Radio Belgrano de Suardi- se comentaba sobre el fallecimiento de la bebita por intoxicación con estupefacientes, por lo que el Jefe de la Comisaría 2a. se comunicó con las autoridades del Hospital de Ceres, desde donde se informó que el 31 de diciembre se trasladó a la pequeña al Hospital de Niños por presentar, posiblemente, un cuadro de intoxicación.

En las últimas horas, la Policía, se comunicó con el Hospital santafesino, informando los médicos que la beba se encontraba con muerte cerebral por una intoxicación provocada por contaminación con plomo. Los padres se encuentran con la pequeña.



EX FABRICA

DE BATERIAS

En tanto el portal local Ceres Ciudad, consignó que estableció contactos con profesionales que atendieron a la bebé de 2 años, llamada Xiomara, que el día 31 de diciembre fue derivada desde el Hospital local al Hospital Orlando Alassia de Santa Fe.

En contacto con las autoridades del Hospital de Niños santafesino, informaron que se “constató que la menor tiene muerte cerebral, provocada por algún tipo de intoxicación. Esto demandó que los médicos actuantes realicen los estudios médicos respectivos para poder tener un panorama concreto de la situación de la bebé”.

La beba de 2 años podría estar contaminada por “plomo” y no por estupefacientes. Incluso la mamá la había internado dos veces por una situación similar.

Informaron también que Xiomara viviría con su familia en una ex fábrica de baterías, un lugar totalmente contaminado por la actividad que allí se llevaba a cabo.



INTOXICACIÓN

CON PLOMO

Esta es la hipótesis más firme según las fuentes pediátricas. Las pinturas a base de plomo y el polvo contaminado con plomo en los edificios más antiguos son las fuentes más frecuentes de intoxicación por plomo en los niños.

El plomo se puede filtrar en los alimentos enlatados en latas fabricadas con soldadura de plomo. Se cree que los efectos neurológicos y conductuales asociados al plomo son irreversibles. No existe un nivel de concentración de plomo en sangre que pueda considerase exento de riesgo.