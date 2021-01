Dos agresivos vecinos en el techo y armados Policiales 04 de enero de 2021 Redacción Por Dos jóvenes comenzaron a agredir a cascotazos a una vecina cuando esta les pidió que bajasen del techo de su casa. No conformes con la advertencia, los sujetos armados la insultaron, le arrojaron un botellazo y le rompieron el auto con palos y piedras.

Cuando corrían aproximadamente las 00:30 de este domingo en la ciudad de Rafaela, personal policial de la Comisaría 13ª detuvo a un joven de 18 años de edad, tras la denuncia de una mujer, residente en el barrio Italia.

Según adelantó en la víspera LA OPINION Online, la intervención policial fue luego de que en la calle Carlos Gardel al 900 –barrio Italia-, una mujer de 34 años de edad denunció que sus vecinos, identificados como "Tito" S. y "Leo" H. estaban arriba del techo de su casa, y cuando les reclamó que se bajen comenzaron a insultarla y a tirar cascotazos a su patio.

No solo eso, sino que además arrojaron un botellazo que impactó en la puerta de su domicilio, y según la denunciante rompieron su automóvil con palos y piedras.

De acuerdo a la víctima, observó que el tal "Leo" portaba lo que a su entender era una "tumbera" (arma de fuego de fabricación casera).



ALLANAMIENTO

En consecuencia, la fiscal en turno ordenó un allanamiento en un domicilio de calle Chaco al 900, y el resultado fue negativo en cuanto al hallazgo de arma de fuego alguna.

No obstante, se concretó la detención de “Leo” (LJH), de 18 años de edad, imputado del delito que se investiga y de otros ilícitos ocurridos con anterioridad, por los cuales se halla acusado.

Lo ocurrido en esta oportunidad fue calificado provisoriamente como “violación de domicilio y tenencia de arma de guerra”, calificación penal que luego deberá confirmar el fiscal que siga esta causa, que ya es investigado por personal de la Seccional 13ª de nuestra ciudad.



TENÍA DOS CELULARES: Y

DIJO QUE LOS ENCONTRO

Efectivos de la Unidad Regional V de Policía acudieron a la intersección de calle Woodgate y las vías del Ferrocarril, ya que se había alertado de la presencia de varias personas, algunas de ellas portando armas blancas.

En el suceso tuvieron protagonismo varios menores y jóvenes de ambos sexos. Se trató de IR, de 16 años, AS (17), MID (16), MD (17), ND (17), AT (17), JF (17), C (17), GB (18), RA (18), AD (21), e IAC (18).

Los policías constataron que MID portaba dos teléfonos celulares, y al ser consultada dijo haberlos encontrado sobre una motocicleta. Por otra parte fue ubicado un cuchillo tirado, y resultó que pertenecía a IAC.

En consecuencia, se iniciaron actuaciones policiales por infracción al Código de Convivencia de la provincia de Santa Fe, y por portación de arma.