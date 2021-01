Provincia, cabañeros y pescadores, contra la veda en el Paraná Locales 04 de enero de 2021 Redacción Por Este lunes, el gobierno apelará el fallo del juez rosarino que prohibió la pesca en todo el territorio santafesino. Los dueños de cabañas apoyan la decisión provincial. Mientras tanto, los pescadores anunciaron varios cortes de ruta.

La decisión del juez rosarino Luciano Carbajo de prohibir la pesca deportiva y comercial en todo el cauce del río Paraná correspondiente a Santa Fe generó el rechazo instantáneo de varios sectores, que este lunes harán oír su disconformidad mediante diversas medidas.

En primer lugar, el gobierno provincial anticipó días atrás que este lunes se presentará una apelación al fallo de Carbajo, por considerarlo "excesivo e incongruente". “Nosotros queremos proteger el recurso al igual que el juez, pero entendemos que esta no es la manera. Aquí hay severas incongruencias y un durísimo impacto socioeconómico en plena pandemia. Pensamos que una solución más ingeniosa podría ser una veda parcial como aplicó Entre Ríos, con dos días de prohibición por semana”, dijo por LT10 el secretario de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología Jorge Torelli.

En tanto, desde la Cámara de Cabañeros y Servicios Turísticos de Santa Fe (CabaSeTur) emitieron un duro comunicado al respecto y ahora anticiparon que acompañarán la presentación judicial de la Provincia.

En diálogo con nuestra emisora, Jorge Unamuno, presidente de la entidad, sostuvo que el juez Carbajo "no conoce la realidad turística" y que la medida que adoptó no contó con un estudio previo "ni nace del amor al río", que sí tienen los cabañeros y guías de pesca. "Nosotros queremos el recurso porque sin él no podemos trabajar. Uno de nuestros objetivos principales es cuidar el medio ambiente", aseguró.



CORTES DE RUTA

Por su parte, la Asociación Civil de Pescadores adelantó que este lunes 4 de enero volverán a realizar cortes de ruta en distintos puntos de la bota, tal como lo hicieron los últimos días de 2020. En esta ocasión, las interrupciones están previstas en la ruta nacional 11, a la altura de Tacuarendí; en la ruta provincial 1, alturas Reconquista, Romang, Alejandra, San Javier y Colonia Mascías; y en el puente Rosario- Victoria. Asimismo, los trabajadores del río se manifestarán en los tribunales de Santa Fe y Rosario. No se descartan otros cortes protagonizados por pescadores independientes.