El trabajo territorial se ha fortalecido y ha mostrado en la ciudad su impacto positivo Locales 04 de enero de 2021 Redacción Por La reconversión de la Secretaría de Desarrollo Humano ha puesto de manifiesto el potencial que hay en Rafaela a la hora de trabajar articuladamente en el territorio, a través de diferentes áreas y con el acompañamiento de las instituciones.

FOTO ARCHIVO MIRIAM VILLAFAÑE. Secretaria de Desarrollo Humano del municipio.

La llegada de la pandemia ha llevado a reconstruir áreas estratégicas, potenciando el trabajo territorial y la toma de decisiones en función de las permanentes demandas. Asimismo, ha reorganizado equipos de trabajo y diagramado nuevos programas, acordes al momento y a las necesidades de la ciudadanía.

La secretaria de Desarrollo Humano, Miriam Villafañe, analizó pormenorizadamente todo lo realizado en un 2020 intenso y dinámico: “Nosotros nos habíamos propuesto como gestión desde la Secretaría, algunos objetivos concretos, sin tener en cuenta lo que nos iba a venir con respecto a la pandemia, lo cual en el mes de marzo tuvimos que replantearnos nuestros ejes de trabajo, reinventarnos con el personal que teníamos y dejar de enfocarnos en algunos programas que había en la Secretaría de Desarrollo Humano. Cambiamos la estructura de los equipos de trabajo, algunos equipos los refuncionalizamos, y la prioridad y el eje principal en el 2020 fue el tema de salud y desde allí empezamos a diagramar las nuevas estrategias de intervención, sobre todo en el territorio, sabiendo de que nosotros estábamos con el distanciamiento, con la cuarentena”.

“Concretamente hubo muchas personas que no tenían la posibilidad de ir a hacer sus trámites personales, y más de una sin vínculos familiares, donde tuvimos que acercar a nuestros equipos, escucharlas, contenerlas; era una época donde las personas tenían mucho miedo y creamos para eso el programa “Estamos cerca”, que nos ayudó muchísimo a poder, no sólo asistir a personas mayores de 60, personas con alguna discapacidad, personas con alguna comorbilidad, sino que también pudimos descubrir nuevas situaciones y poder estar acompañando a esas personas sin centro de vida. Fue un trabajo que para nosotros fue gratificante, porque pudimos descubrir otras formas de trabajo en el territorio, lo cual en principio fue muchísimo y demandó mucho esfuerzo de parte de los equipos para poder organizar este programa y la puesta en marcha en el territorio mientras estábamos en plena pandemia”, enfatizó la funcionaria. Y agregó: “Con el tiempo nos dimos cuenta que nos dio resultados muy importantes, porque nos permitió reacomodarnos como equipo y dar respuestas. Desde ahí es que los antiguos equipos territoriales que había seis en la ciudad, hoy son tres y son agencias territoriales, donde pudimos lograr que cada una de estas agencias cuente con todos los servicios que brinda la Secretaría, que no solo tiene que ver con cuestiones sociales, sino con cuestiones de salud, educación. Trabajamos situaciones de género, de niñez, de discapacidad y la verdad que esta pandemia nos ha permitido poder pensar de una manera distinta el trabajo en el territorio; la escucha atenta es muy importante, la cercanía con los rafaelinos y las rafaelinas es fundamental”.



AUMENTO LA DEMANDA EN LA

OFICINA DE VIOLENCIA DE GENERO

La secretaria de Desarrollo Humano, Miriam Villafañe, explicó que “otra de las otras oficinas que tuvieron mucha demanda y que tuvimos que cambiar la forma del trabajo diario, fue la Oficina de Prevención de Violencia de Género, donde la demanda de asesoramiento y acompañamiento se ha incrementado, en algunos momentos al ciento por ciento y ahora ha disminuido. Hemos fortalecido este equipo, como así también el Servicio Local de Niñez, Adolescencia y Familia, donde las situaciones de violencia también se han incrementado y tuvimos que asesorar y acompañar también. Es un trabajo mancomunado, ya sea con la Secretaría de Niñez de la provincia, como con el Juzgado de Menores, con la Fiscalía y los equipos de la Secretaría Desarrollo Humano, que nunca cortaron sus actividades; sabemos que somos personal esencial, con lo cual lo que tenemos que hacer es fortalecer a todos los equipos humanos, porque entendemos que las personas se cansan. Fueron situaciones y momentos de mucho estrés, de mucho nerviosismo y en donde también debíamos cuidar a nuestros equipos”.



AGRADECIMIENTOS

Finalmente la funcionaria destacó la entrega de cada una de las personas que forman parte de la Secretaría y dijo: “El compromiso humano fue la mejor herramienta que tuvimos para poder llevar adelante todo estos programas y lograr dar respuesta a todos los vecinos y vecinas, conteniendo y acompañando. Quiero agradecer particularmente a todos y a cada uno de los de los empleados y de las empleadas de la Secretaría, que en el momento donde tuve que pasar un difícil momento, que fue la pérdida de dos familiares muy directos míos, han podido estar en mi ausencia trabajando y resolviendo todas las situaciones que se enfrentaron, y sobre todo quiero agradecer personalmente a todos que han podido acompañarme, que me brindaron todo su cariño, su comprensión en los momentos más difíciles. Realmente tengo una familia dentro de la Secretaría y mis equipos me han brindado todo el amor y la contención que necesito para poder seguir adelante “, concluyó.