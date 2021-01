"No puede ser candidato si Macri no lo apoya" Nacionales 04 de enero de 2021 Redacción Por PICHETTO SOBRE RODRIGUEZ LARRETA

BUENOS AIRES 4 (NA). - El auditor general de la Nación y ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo ayer que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta "no puede ser candidato" presidencial si el ex mandatario Mauricio Macri no lo apoya.

"Creo que no puede ser candidato si Macri no lo apoya, es fundamental el respaldo. Macri tiene lo que tuvo siempre Cristina: 25 o 30 puntos duros de todas las encuestas", subrayó.

"¿Te gusta? ¿No te gusta? Tendrá 60 de negativa, como le gusta a los muchachos vender la imagen. Creo que esas encuestas no valen nada, pero tienen ese núcleo duro que los apoya, que los acompaña y que los identifica con un conjunto de ideas, también", sentenció.