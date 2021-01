Ventas minoristas pymes cayeron 8% anual en diciembre. Nacionales 04 de enero de 2021 Redacción Por El declive en los ingresos reales de las familias, la explosión de la venta informal y la escasez de mercadería en negocios como indumentaria, calzados o materiales de la construcción fueron algunas de las causas que impactaron en la demanda del mes.

PIE DE FOTO: FOTO NA. EN CAIDA. La medición se realizó en base a 1.000 comercios de todo el país relevados entre el lunes 28 y el jueves 31 de diciembre.

BUENOS AIRES 4 (NA) - Las ventas minoristas pymes cayeron en diciembre un 8 por ciento en relación al mismo mes de 2019, al tiempo que tuvo un descenso anual de 21,4 por ciento y para este año las expectativas vienen muy cautas, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El declive en los ingresos reales de las familias, la explosión de la venta informal y la escasez de mercadería en negocios como indumentaria, calzados o materiales de la construcción impactaron en la demanda del mes, tanto en la modalidad online como en los locales físicos, precisó la CAME, que citó como frase de los comerciantes la siguiente: "Podría haber vendido más, pero no tenía mercadería". La medición se realizó en base a 1.000 comercios de todo el país relevados entre el lunes 28 y el jueves 31 de diciembre por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, Gran Buenos Aires y CABA. Según precisó la entidad, diciembre no fue como se esperaba, porque si bien las ventas se recuperaron en relación con lo que fue el año, siguieron disminuyendo frente a 2019, que de por sí fue un año malo. Los rubros con menos caídas interanuales en el mes fueron Alimentos y Bebidas (-3,2%), Farmacias (-2,3%), Electrodomésticos y artículos electrónicos (-3,6%), Ropa y artículos deportivos (-5,3%) y Ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción (-7%). Los cinco sectores declinaron por debajo del promedio general. En tanto, los retrocesos fueron más profundos para Relojerías, Joyerías y bijouterie (-16,5%), Neumáticos y repuestos para autos y motos (-14,3%), Mueblerías, decoración y artículos para el hogar (-13,9%) y Calzado y marroquinería (-13,8%). En Librerías y Jugueterías los negocios finalizaron el mes con cierta decepción, tras una Navidad bastante pobre en regalos terminaron diciembre con un descenso anual de 11,2%, siempre hablando de cantidades vendidas.