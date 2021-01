Scola y casi todo su equipo con coronavirus Deportes 03 de enero de 2021 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO ARCHIVO NA COMPLICACION. El argentino de 40 años juega en el Varese de Italia.

El basquetbolista argentino Luis Scola dio positivo en coronavirus, al igual que once de sus compañeros del Varese de Italia, y se encuentra aislado en su domicilio, en buen estado y sin síntomas. "Tras las pruebas realizadas esta mañana en previsión de la salida hacia Trieste, han surgido doce casos de Covid-19 positivos dentro del Team Squadra. El club rojiblanco ha activado todos los trámites previstos por el protocolo vigente e informado de inmediato a las autoridades competentes", señaló la entidad italiana mediante un comunicado.

Asimismo agregó: "Los sujetos, algunos de ellos levemente sintomáticos, ya están aislados según el protocolo. Varese Basketball está a la espera de las disposiciones del Legabasket sobre el partido programado para mañana (domingo) contra el Allianz Pallacanestro Trieste".

El elenco de Varese se ubica decimosegundo en las posiciones de la LBA, con 8 unidades y el domingo debería enfrentarse al Trieste en calidad de visitante por la decimocuarta fecha, pero aún no se dio a conocer si el partido se jugará o será postergado a raíz de los citados contagios.



LAPRO EN EL TRIUNFO DEL REAL

El puntero Real Madrid (15-1), con una aceptable tarea de Nicolás Laprovíttola, superó ayer a su escolta Iberostar Tenerife (14-3), por 92-85, para consolidarse en lo más alto de las posiciones, al comenzar la 18va. fecha de la Liga Endesa de básquetbol de España. El cotejo se disputó en el Pabellón de los Deportes Santiago Martín de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Los parciales, favorables al conjunto ‘merengue’, resultaron los siguientes: 25-26, 44-45, 70-72 y 92-85.

El escolta argentino arrancó desde el banco de los relevos y estuvo en cancha durante 25 minutos, firmando una planilla de 10 puntos (1-1 en dobles, 2-4 en triples, 2-2 en libres), 6 rebotes y 3 asistencias. El aspecto deficitario estuvo en las 5 pérdidas de balón.

En tanto, el alero santiagueño Gabriel Deck no fue alistado por el técnico Pablo Laso, a causa de una molestia muscular sufrida en el cotejo de Euroliga ante Anadolu Efes (73-65) en Estambul, el pasado martes 29 de diciembre.



POCO PARA FACU

Facundo Campazzo estuvo menos de cuatro minutos en cancha y sólo sumó una falta personal en la derrota como local de Denver Nuggest (1-4) ante Phoenix Suns (5-1) por 106 a 103, en una nueva jornada de la NBA celebrada el viernes. El base cordobés jugó su quinto cotejo oficial en la NBA y lo hizo durante tres minutos y 53 segundos sumando apenas un infracción y llevando a cabo la dura tarea de marcar a Chris Paul, lejos de su rol de armador de juego.

Los Nuggets volverán a jugar hoy ante Minnesota Timberwolves, en donde el cordobés Pablo Prigioni es asistente técnico. El base canadiense Jamal Murray fue el mejor en Denver con 31 puntos (8-14 en dobles, 4-8 en triples y 3-3 en libres) y cinco asistencias y cuatro rebotes, seguido por el pivote serbio Nikola Jokic con 17 (4-8 en dobles y 3-5 en triples), nueve rebotes y 11 asistencias.



BRUSSINO A INSTITUTO

El experimentado base de 29 años y 1,85 metros, Juan Brussino, fue contratado para Instituto de Córdoba de cara a la continuidad de la Liga Nacional. Llega para reforzar el conjunto dirigido por Sebastián Ginóbili.

“Estoy agradecido por la oportunidad y la confianza” manifestó. El basquetbolista tuvo su último paso por el Dorados de México y anteriormente había integrado el equipo de Quimsa desde la temporada 2017-2018 hasta la que finalmente se canceló por la pandemia. Por contrapartida, con la llegada de este armador se produjo la desvinculación de Diego Figueredo en el elenco cordobés.