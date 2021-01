A rodar 2021, y salud! Deportes 03 de enero de 2021 Por Marcelo Borio Leer mas ...

Siempre imaginé que, mientras escribía les estaba hablando a cada lector, como una suerte de monólogo hacia ustedes de parte mía, explicando lo que mi mente quería. Es por eso mi manera de escribir, como si les estuviera hablando.

Esta introducción es, simplemente explicarle a cada uno los cambios que tuvieron mis notas a raíz del avance tecnológico y su evolución. Cuando comencé no había internet y, muchos esperaban una respuesta de cómo se entrena, cual es la técnica, una rutina para encontrar el objetivo, entre tanta variedad. Hoy, solo ingresamos a la compu y logramos (aunque no siempre sea correcto) tener una respuesta al instante, poder estudiar alternativas y así, sucesivamente.

En consecuencia, mi reflexión es hablarles después de un año extremadamente difícil, con muchos cambios sociales, una pandemia que no cesa y el mundo que sigue girando y no nos enseña como unirnos del todo, o…, de una vez por todas.

Mientras encendía la compu, pensé en respirar. Por supuesto porque tuve que respirar profundo. No me digan porque, pregúntenselo a mi cabeza. Pero lo cierto es que respirar es el arte más preciado y no nos damos cuenta. Es sencillo y práctico, es tan mecánico como todo lo que hacemos, decimos, pensamos. El cuerpo es eléctrico, estamos llenos de neurotransmisores y hacemos lo que queremos cuando se nos da la gana, el cambio radica en la cultura y sus costumbres, la educación que tuvimos y nuestra esencia como ser, con su moral y ética.

Lo cierto es que todos pasamos la vida identificando oportunidades, pero casi siempre las vemos cuando ya no las tenemos. Es que la vida misma. Está llena de acciones, es una suma de decisiones a cada instante. Y acá surge la moraleja: “lo diferente siempre asusta a los demás” porque estamos acostumbrados a que otros nos ordenen, nos digan que hacer, nos muestren el camino por poner una metáfora.

Y, comenzó el 2021, con indecisiones, algo de incertidumbre arrastrada, pero con muchas ganas de escribirlo…2021. Si 2021. Todos inmersos en redes, queriendo encajar, pertenecer. Un conjunto de voluntades para llamar la atención del cual estoy dentro. No lo digo porque no lo haga, todo lo contrario. Todos queremos llamar la atención. Lo importante es cómo. Ese es el punto y acá finalizo. En este 2021 debemos entender que somos y para que vinimos. Llamar la atención de manera lógica y coherente puede ser un buen inicio, pero, lo primordial es llamarla siempre en el único camino. El correcto.

Sigan haciendo lo que les guste, continúen entrenando y den lo mejor a cada momento. Pero no dejen nunca de hacerlo. Llamen la atención haciendo el deporte que les guste, respiren y… vivan. Salud 2021.