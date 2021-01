Duelo clave hacia la definición Deportes 03 de enero de 2021 Redacción Por Por la penúltima fecha de la Zona B del torneo de Transición, Atlético visita a Defensores de Belgrano desde las 19.10. El partido será dirigido por Adrián Franklin y televisado por TyC Sports. En el líder volverían Piñero, Romero y Valdivia.

FOTO M. LIOTTA AFIANZADO. Angelo Martino se ha consolidado como lateral izquierdo.

En la búsqueda de su quinta victoria consecutiva, Atlético de Rafaela visitará este domingo a Defensores de Belgrano por la sexta fecha, penúltima, del torneo de Transición, en la etapa primer ascenso. El líder de la Zona B llega a este duelo clave en un inmejorable momento, deportivo y anímico, pero enfrente tendrá a un oponente que aún conserva aspiraciones de llegar a la última fecha con opciones de quedarse con el grupo y entonado por dos triunfos en fila. El cotejo en el estadio Juan Pasquale arrancará a las 19.10 y será dirigido por el santafesino Adrián Franklin.

Como se viene informando, la Crema reune 13 puntos y tiene 3 de ventaja sobre Sarmiento de Junín y 6 con Defensores, pero estos dos equipos deben completar el miércoles venidero los 45 minutos pendientes del encuentro que igulaban 0 a 0 por la tercera fecha, en cancha del Verde, y fue interrumpido por un corte de luz. Por ende, luego de los resultados de este domingo -tomando en cuenta además que Sarmiento jugará hoy primero recibiendo a Tigre-, se abre un abanico de posibilidades sobre lo que ocurrirá el domingo 10 de enero, en la última jornada y donde el equipo de Walter Otta recibirá al que ahora dirige Mario Sciacqua.

Aunque parezca apresurado asociar la fecha de hoy con la última, es imposible no hacerlo. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que Atlético salga a jugar esta tarde su partido sabiendo que Sarmiento perdió, que si ganó. Lo primero le daría cierta tranquilidad, mientras que lo segundo le generaría cierta presión. Pero también está claro que su rival no se va a guardar nada, porque necesita los tres puntos para mantener sus aspiraciones.



VIRTUDES OPUESTAS

En este partido la carta de presentación bien podría enfocarse en las principales virtudes de ambos equipos. La de Atlético pasa claramente por la contundencia ofensiva y el poderío de sus delanteros. La Crema es el más goleador de la zona y el torneo con 13 tantos, y entre Copetti y Bieler suman 10. Mientras que Defe tiene un solo gol en contra, y apenas dos a favor. Veremos cuál de las aristas logra imponerse, o terminan en paridad.

Los dos equipos tienen jugadores de experiencia, pero el elenco porteño en mayor medida. Seguramente la visita tratará de apostar por la dinámica y velocidad, mientras que el local buscará hacerse fuerte en la pelota parada, una de sus principales armas.



TRES REGRESOS

La vuelta de Fernando Piñero, Emiliano Romero y Matías Valdivia, recuperados tras contagiarse de covid la semana anterior, es la buena noticia para el cuerpo técnico, que los incluiría en el once titular para repetir la formación que hace dos semanas ganó en Campana ante Dálmine. Por ende, dejarían la formación Lucas Samaniego, Rodrigo Castro y Ayrton Portillo, aunque cabría dejar alguna posibilidad para que el esperancino mantenga la duda con Valdivia, dado que Guillermo Funes puede jugar por ambos costados.

Atlético viajó este sábado muy temprano a Buenos Aires, para esperar concentrado el trascendente duelo.

Por el lado del Dragón, la mala noticia es que el arquero Sebastián Giovini sufrió un desgarro y es baja para el encuentro ante Atlético. Probablemente el jugador también se pierda el encuentro ante Sarmiento de Junín debido a los plazos establecidos para su recuperación. Su reemplazante será Ignacio Pietrobono.



RESTO DE LA FECHA

En la Zona B, a las 17.10 jugarán Sarmiento ante Tigre (Rodrigo Rivero); Riestra frente a San Martín de Tucumán (Pablo Dóvalo) y a las 18.10 Gimnasia de Mendoza con Villa Dálmine (Fabricio Llobet).

Por la Zona A, Atlanta recibirá a Estudiantes de Río Cuarto a partir de las 17:10 con arbitraje de Emanuel Ejarque, mientras que a las 21:10 Temperley será local del Deportivo Morón con Leandro Rey Hilfer como juez y televisación por TyC Sports. La jornada continuará el lunes a las 17:10 con el partido en el cual Agropecuario será anfitrión de Ferro con Pablo Echavarría como árbitro, mientras que a las 19:10 Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Platense con Diego Abal como juez.

En la Zona A Reválida, Nueva Chicago recibirá hoy a Brown de Puerto Madryn (con 12 bajas por coronavirus) desde las 17:10 (Juan Pafundi); a las 18:00 Alvarado jugará en Mar del Plata frente a Independiente Rivadavia (Nelson Sosa) y San Martín de San Juan será local de Belgrano de Córdoba (Ariel Penel).

La Zona B comenzará este domingo a las 17:10 con tres encuentros, en uno de ellos Ramón Santamarina de Tandil recibirá a Almagro (Bruno Bocca); Brown de Adrogué será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Julio Barraza) y Chacarita será local de All Boys (Ramiro López).



EN LA ULTIMA UNIFICADO

La AFA ya confirmó que la última fecha, a disputarse el 10 de enero se disputará de manera unificada por grupos. En la Zona B del primer ascenso, los cuatro partidos irán a las 19.15. Es decir: San Martín de Tucumán vs Gimnasia de Mendoza; Villa Dálmine vs Defensores de Belgrano; Atlético Rafaela vs Sarmiento y Tigre vs Deportivo Riestra.