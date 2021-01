Gambito de dama

Podríamos referirnos al genial gambito de la vicepresidente, el cual cumple perfectamente los conceptos de ajedrez, pero vamos a comentar otro también de este 2020 que nos dejó. Esta apertura del juego, para aquellos no avezados en el ajedrez, tiene como objetivo conseguir una ventaja estratégica en el tablero a cambio del sacrificio de una pieza, un peón.

La explicación de esta apertura del ajedrez se corresponde perfectamente con la jugada realizada en la última elección presidencial. Pero como decíamos vamos a hablar de otro gambito, el de la Reserva Federal de Estados Unidos, quien emitiendo dólares a destajo, consigue que la inflación se dispare en el resto del mundo, pero no en los Estados Unidos, o al menos no en la misma magnitud. Es decir, le cobra el impuesto inflacionario al mundo entero.

La dinámica de este foráneo ente monetario consiste en emitir grandes cantidades de dólares que el mundo recibe y absorbe utilizando dicha moneda como reserva de valor. De esta forma se anaboliza la economía de ese país, mientras que el exceso de dólares circulantes se esteriliza por el aumento de demanda del mismo, estimulado por el temor al recrudecimiento de la pandemia. Sumado también a las emisiones del resto de los países del mundo, como por ejemplo el nuestro que al imprimir billetes en los locales paquetes de estímulos económicos y subsidios, se ven obligados a rescatar esos pesos vía Lelic, endeudando al Banco Central y haciendo perder credibilidad al peso y de esa forma estimulan el ahorro en dólares que refuerza la demanda de los billetes emitidos en el exterior.

Pero en este juego de la FED, podemos ver también algún beneficio para Argentina y los demás mercados emergentes. Este se producirá por suba de precio de sus commodities exportables, que treparan de valor en dólares, por un lado, debido a que China, que posee la principal demanda de materias primas del mundo, en especial de alimentos, se está recuperando fuertemente y con ello aumenta su poder de compra y por otro lado, por la citada emisión de dólares de Estados Unidos, dado que al mismo nivel de producción mundial, pero con más billetes circulando, se elevaran los precios, medidos en moneda americana. Este exceso de dólares circulantes, hará subir todos los commodities, y el único riesgo sería una improbable corrida mundial contra el dólar.

La inflación sube tímidamente en EEUU, pero afecta más fuerte al resto del mundo, dado que la gente se desprende de su moneda, pesos por ejemplo, para comprar dólares como reserva de valor, lo que genera inflación en las economías locales a la vez que le absorbe los verdes al país del norte.

Volvamos a la parte buena, esa suba de valor internacional del los productos exportables, siempre que las lluvias se hagan presente adecuadamente en nuestro verano, podrá darnos los dólares que imperiosamente el país necesita para retornar a la senda del crecimiento. Cuanto crezcamos dependerá de más factores, si puede aminorarse el déficit fiscal y si la pandemia se controla con las vacunas, evitando nuevas cuarentenas. Siendo un año electoral, los desafíos serán aún mayores. Ya pasó la apertura del gambito, vamos ahora a adentrarnos en el medio juego.

