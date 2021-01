La falta de educación financiera en las escuelas

Por Alejandro Salamone

Por qué aumenta el dólar en Argentina; cuáles son activos que generan dinero; por qué los ricos son ricos y los pobres, pobres; que significa trabajar en relación de dependencia o por cuenta propia; cómo hacer valer los conocimientos propios en el mundo de las finanzas, o cuestiones más básicas como por ejemplo depositar un cheque, emitirlo, qué es un plazo fijo o qué son las acciones que cotizan en la bolsa. Dicho más directo, Educación Financiera.

Los alumnos en las escuelas no reciben educación financiera, y por eso cuando son adultos tienen pocas herramientas para el desenvolvimiento personal en el sistema capitalista en el que estamos inmersos, salvo -claro- que ellos mismos se hayan dado cuenta a tiempo en el colegio primario o secundario de esta cuestión o tengan a alguien cercano que los adoctrine.

El enorme autor de «Padre Rico, Padre Pobre» se refiere ampliamente a este tema en otro de sus libros exitosos: «Segunda Oportunidad».

Robert T. Kiyosaky explica por qué los ricos son ricos y los pobres…pobres. Destaca entre tantas otras cosas que no es bueno trabajar por un sueldo, que hay que generar activos para lograr obtener dinero; dice también que ahorrar sirve de poco y menos aún cuando se entra al negocio de los bancos, y que en cambio si se toma deuda y se sabe administrar hasta se puede tener una «gran vida económica» con la plata de los demás.



En «Segunda Oportunidad» Kiyosaky dice:

«El dinero ya no es lo que conocíamos, ha cambiado y sigue haciéndolo.



¿Por qué es eso importante?

Porque lo pobres se volverán más pobres, la clase media se reducirá y los ricos se volverán aún más ricos?

Mucha gente que es adinerada ahora, estará entre los nuevos pobres.



¿Por qué los ricos se volverán nuevos pobres?

Hay muchas razones. Una de ellas es porque mucha gente adinerada mide su riqueza en dinero.



¿Y qué hay de malo en ello?

Que el dinero ya no es dinero.



¿Si el dinero ya no es dinero, entonces cuál es el nuevo dinero?

El conocimiento es el nuevo dinero



¿Por qué no se imparte educación financiera en las escuelas?

Llevo años haciéndome la misma pregunta, desde que tenía 9 de hecho.



¿Y qué averiguaste?

Que el conocimiento es poder, si quieres controlar la vida de la gente tienes que limitar su conocimiento. Por eso, a lo largo de la historia, los déspotas han quemado libros y exiliado (e incluso asesinado) a quienes amenazan su poder con conocimiento. Antes de la guerra civil de Estados Unidos, en muchos estados estaba prohibido enseñarles a leer y escribir a los esclavos. El conocimiento es la fuerza más poderosa sobre la tierra. Por eso es esencial controlarlo si se quiere asumir el poder.



La fórmula es:

Información X Educación = Conocimiento



Conocimiento es poder – Falta de conocimiento es debilidad.

Mi padre pobre era un hombre con un nivel de educación muy alto; incluso tenía un doctorado. Sin embargo, casi no tenía educación financiera. Tenía bastante autoridad dentro del sistema escolar, pero muy poco poder en el mundo real.

Mi padre rico nunca terminó la escuela pero su educación financiera y del mundo del dinero era extensa. Y aunque tenía menos educación formal que mi padre pobre, gozaba de mayor poder en el mundo real que él.»

En este fragmento de «Segunda Oportunidad» Robert Kiyosaky hace ver la tremenda importancia de la educación financiera que en las escuelas argentinas prácticamente no existe.